Na SOF prihajajo Brodnjak, Cvjetićanin in Turk: kje je prihodnost komunikacij?

Med posebnimi gosti festivala, ki bodo s publiko delili svoje misli in ideje, so:

Blaž Brodnjak in Dejan Turk bosta v provokativnem pogovoru pod vprašaj postavila smiselnost oglaševalskih proračunov ter razmišljala o prihodnosti komunikacije,

in bosta v provokativnem pogovoru pod vprašaj postavila smiselnost oglaševalskih proračunov ter razmišljala o prihodnosti komunikacije, Borut Pahor in Bojan Cvjetićanin se bosta pogovarjala o tem, kako odkrivati in dosegati svoje potenciale,

in se bosta pogovarjala o tem, kako odkrivati in dosegati svoje potenciale, Petra Parovel in Patricia Šelih bosta z nami delili svojo pot iz družbenih omrežij do uspešnih podjetij in kaj je ključ njunega uspeha,

in bosta z nami delili svojo pot iz družbenih omrežij do uspešnih podjetij in kaj je ključ njunega uspeha, Ivica Kostelić , ki bo razkril skrivnosti zmagovalne miselnosti in povedal, kaj žene šampione, ko vsi ostali obupajo,

, ki bo razkril skrivnosti zmagovalne miselnosti in povedal, kaj žene šampione, ko vsi ostali obupajo, Toni Vodišek, ki bo iskreno spregovoril o ceni vrhunskega športa in čemu se je potrebno odreči za dosego najboljših rezultatov,

ki bo iskreno spregovoril o ceni vrhunskega športa in čemu se je potrebno odreči za dosego najboljših rezultatov, Luka Bajs, Robert Bohinec in Jure Korenč bodo raziskovali, kako prepoznati tveganje v svetu kreativnosti in kaj pomeni biti drzno in inovativno kreativen,

in bodo raziskovali, kako prepoznati tveganje v svetu kreativnosti in kaj pomeni biti drzno in inovativno kreativen, mladi podjetniški talenti Katarina Lotrič, Miha Jagodic in Alen Cvišić bodo razkrili izkušnje pri osvajanju globalnih trgov s svojimi inovativnimi produkti,

in bodo razkrili izkušnje pri osvajanju globalnih trgov s svojimi inovativnimi produkti, z družbenim sporočilom pa bodo nastopile predstavnice Inštituta 8. marec, ki bodo predstavile evropsko pobudo My Voice, My Choice.

V pričakovanju Zlate noči

Na Slovenski oglaševalski zbornici so medtem že objavili, katera dela so se uvrstila v ožji izbor 34. SOF-a. Največ, kar 17 del v finalu ima Futura DDB, sledita ji s po 16 deli SHIFT in Agencija 101 ter Pristop z 12 deli. Katera dela bodo prejela legendarne propelerje, pa tudi tistega, ki je leto dni "zimoval" pri agenciji Futura DDB, bo razkrito na Zlati noči, ki bo potekala v četrtek zvečer. Takrat bo znano, katera agencija bo postala agencija leta, medtem ko sta že znana oglaševalec leta (Mastercard Slovenija) in oglaševalska osebnost leta (Sašo Dimitrievski, partner in član uprave skupine Pristop).

Ne slediti, ampak ustvarjati trende

Med tujimi gosti, ki bodo na SOF-u spregovorili o ustvarjanju trendov, so: