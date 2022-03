Na smučišču trčila vanj, nato pobegnila

V ponedeljek okoli poldneva so policiste OKC PU Nova Gorica obvestili, da se je na smučišču Cerkno na progi Lom 3 smučarka zaletela v mlajšega smučarja, ki je pred njo zavil v desno.

Smučarka se je po trčenju za hip ustavila, nato pa nadaljevala smuko. Smučarju, ki si je poškodoval glavo, so prvo pomoč nudili reševalci na smučišču, nato pa so ga prevzeli člani dežurne ekipe GRS z Brnika in ga s helikopterjem SV odpeljali na zdravljenje.