Na smučiščih so si dali duška, Matej Lahovnik pa opozarja

Določena slovenska smučišča, ki niso odvisna od gondolskih naprav, so zagnala svoja smučišča. Še vedno so se sicer tja lahko odpravili le občani te občine, a vseeno podobe kažejo, da je bilo ljudi res veliko. Tako v Kranjski Gori, kot na Mariborskem Pohorju.Od možnosti odprtja smučišč, so na ministrstvih opozarjali, da je treba upoštevati vse veljavne odloke in ukrepe. Od razdalje do razkuževanja in nošenja mask . Pa se je to spoštovalo? To bodo odločale pristojne institucije.Je pa, ki vladi pomaga pri pripravljanju ukrepov za pomoč (PKP zakonov) v času epidemije na twitterju v nedeljo popoldan zapisal, kakšno je mnenje predstavnikov gospodarstva o smučanju in odprtih smučiščih. Spomnimo, vlada in gospodarstveniki so se v soboto sestali na Brdu pri Kranju , da bi našli pot za naprej v času epidemije. »Predstavniki gospodarstva so včeraj predlagali strogo ukrepanje proti vsem, ki kršijo ukrepe, ker se s tem ogrožajo življenja in delovna mesta #sampovem,« je zapisal Lahovnik.