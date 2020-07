Na slovenskih cestah ta vikend pričakujte dolge kolone vozil

Pričakovati je, da bodo visoke temperature in pretežno sončen vikend mnogi izkoristili za obisk morja in turističnih krajev. Na spletni strani prometnoinformacijskega centra za državne ceste gosto promet napovedujejo za celotni vikend.



Danes popoldne pričakujejo gnečo v smeri iz urbanih središč proti turističnim krajem. Zaradi začetka počitnic v bavarskem delu Nemčije je ta konec tedna in vse do četrtka pričakovati povečan promet na mejnih prehodih s Hrvaško, na cestah od Avstrije proti Hrvaški ter iz urbanih središč proti turističnim krajem in obratno. Na mejnih prehodih še naprej poteka tudi nadzor prometa in potnikov.



Na vzhodni ljubljanski obvoznici je prepovedana vožnja za vozila z največjo dovoljeno maso nad 3,5 tone in avtobuse, do vključno prvega konca tedna v septembru pa velja sprememba omejitve tovornih vozil nad 7,5 tone.



V Kranju bo v soboto in nedeljo oviran promet zaradi kolesarske prireditve. V teku je prenova pomurske avtoceste med Mursko Soboto in Turniščem.