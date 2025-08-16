GNEČA

Na slovenskih cestah stanje pričakovano, tu so relacije, kjer se boste načakali v kolonah

Na cestah po državi že nastajajo zastoji, predvsem proti turističnim točkam, na gorenjski in primorski avtocesti.
Fotografija: Na cestah po državi že nastajajo zastoji, predvsem proti turističnim točkam, na gorenjski in primorski avtocesti. FOTO: Mavric Pivk
Na cestah po državi že nastajajo zastoji, predvsem proti turističnim točkam, na gorenjski in primorski avtocesti. FOTO: Mavric Pivk

16.08.2025 ob 10:11
Konec tedna, ki je tudi v sosednjih državah podaljšan, so mnogi izkoristili za izlete. Na cestah po državi že nastajajo zastoji, predvsem proti turističnim točkam, na gorenjski in primorski avtocesti. Večkilometrski zastoj je pred predorom Karavanke, v smeri proti Kopru je zaradi prometne nesreče pri Dragomeru nastal zastoj do Ljubljane.

image_alt
V prazničnem petku dolge kolone pločevine na slovenskih cestah. Tu boste čakali najdlje

Na gorenjski avtocesti je pred predorom Karavanke proti Avstriji nastal štiri kilometre dolg zastoj. Prometnoinformacijski center tako potnikom, namenjenim v Kranjsko Goro, priporoča že izvoz Jesenice vzhod, Lipce. Predor občasno zapirajo v obe smeri, skozi Jesenice pa je tranzitni promet proti Avstriji prepovedan.

Promet je na gorenjski zaradi okvare vozila oviran na zaviralnem pasu za Brezje proti Ljubljani.

Zastoji nastajajo tudi na primorski avtocesti

Za Dragomerom proti Kopru je zaprt vozni pas. Nastal je daljši zastoj, ki sega vse do ljubljanskega Brda. Zastoj je tudi v smeri proti Ljubljani, zato prometnoinformacijski center voznike, ki vozijo proti Ljubljani, opozarja, naj ne zavirajo in naj si ne ogledujejo prometne nesreče. Med Lomom in Uncem promet proti Kopru ovira predmet na vozišču.

Zastoje na štajerski avtocesti tudi danes povzroča delovna zapora med Tepanjem in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. V smeri proti Mariboru zaenkrat ni zastoja.

Na dolenjski avtocesti pa je zaradi okvarjenega vozila zaprt vozni pas med Karteljevim in Mirno Pečjo proti Ljubljani.

Zastoji sicer nastajajo tudi na regionalnih cestah Vič-Dragomer, Lesce-Bled, Lucija-Izola v obe smeri, Šmarje-Koper in Šmarje-Dragonja, še poroča prometnoinformacijski center.

zastoji promet zastoj gneča nesreča primorska avtocesta gorenjska avtocesta

