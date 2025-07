Na slovenskih cestah hudi zastoji, tu je trenutno najhuje

Na slovenskih cestah se sončen konec tedna nadaljuje v znamenju gostega prometa. Trenutno je najhuje na štajerski avtocesti med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, ob zapori med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani je zastoj tudi na cesti Vransko-Trojane. Prav tako je promet zgoščen ponekod na drugih avtocestah ter na Bledu in na Obali.

Na štajerski avtocesti je zastoj med Slovensko Bistrico jug in Slovenskimi Konjicami proti Ljubljani ter med Šentrupertom in Vranskim proti Ljubljani, kjer zamuda znaša 45 minut, poroča prometnoinformacijski center za državne ceste.

Štajerka zaprta predvidoma do 15. ure

Med Vranskim in Blagovico proti Ljubljani bo avtocesta zaradi del zaprta predvidoma do 15. ure. Promet je preusmerjen na regionalno cesto, pri čemer med Vranskim in Trojanami nastajajo zastoji.

Zaprt je tudi avtocestni uvoz Trojane v obe smeri. Med priključkoma Dramlje in Slovenske Konjice medtem promet v obe smeri poteka po enem voznem pasu. Zaprt je uvoz Slovenske Konjice proti Ljubljani.

Prav tako so zastoji na podravski avtocesti pred Gruškovjem proti Hrvaški, na primorski avtocesti od Ljubljane proti Vrhniki in na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, kjer je kolona dolga 500 metrov.

Na gorenjski avtocesti bo predvidoma do ponedeljka zaprt priključek Šentvid v obe smeri. Obvoz, tudi za vozila brez vinjete, je dovoljen po avtocesti od Broda do priključka Ljubljana Šiška oziroma do izvoza na Celovško cesto, a samo v tej smeri.

Gneča je še na posameznih odsekih na cestah Lesce-Bled ter na obalnih cestah Izola-Strunjan, Lucija-Izola in Koper-Dragonja, in sicer v obe smeri.