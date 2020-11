Na slovenskih avtocestah kmalu novost, ki bo razveselila mnoge

Podnevi le po desni

Prepoved prehitevanja čez dan bo veljala za tovornjake, težje od 7,5 tone.



Tuji tovornjaki največja težava



Da tovornjaki ne bi prehitevali, je verjetno nekaj, kar si želi večina voznikov osebnih in kombiniranih vozil na slovenskih avtocestah. »Tovornjaki na avtocesti. Spomnimo se, mnogokrat se nam zgodi, ko kar naenkrat pridejo na levi pas, začnemo zavirati, takoj se nabere kolona vozil in nastane gneča. Tega od zdaj naprej ne bo več,« pravi minister za infrastrukturo, s čigar ministrstva prihaja ta predlog predpisa.V oddaji 24ur zvečer je Vrtovec dejal, da gre za pravilo, ki je v tujini že v veljavi. Predpis bo določal, da tovornjaki na avtocesti med Šentiljem in Koprom ne smejo prehitevati v dnevnem času, ampak vozijo zgolj po desnem pasu. Gre za ukrep za povečanje prometne varnosti in pretočnosti na slovenskih avtocestah.Pravilo bo stopilo v veljavo v začetku leta 2021. Ob tem si prizadevajo tudi za avtocestno policijo, ki bi nadzirala spoštovanje tovornjakarjev. »Dars in ministrstvo za notranje zadeve se o tem pogovarjata. Tako bomo lahko lažje nadzirali tovrstne kršitelje tega predpisa. Že zdaj veljajo pravila za tovornjake, a se velikokrat tega ne držijo.«S tem se strinjajo tudi slovenski avtoprevozniki. V sekciji za promet pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) pozdravljajo napovedano prepoved. Po besedah predsednika sekcijeje ukrep s prometnega, okoljskega in varnostnega vidika moder in je tudi usklajen s sekcijo. Prav tako podpirajo idejo o avtocestni policiji. Po njegovih besedah so težava predvsem tuji prevozniki. »Tudi ko je treba narediti varnostni pas na avtocesti, ga vedno blokirajo tuji prevozniki, predvsem Romuni, Madžari in Poljaki. Jaz se vozim iz Celja vsak drug dan v Ljubljano, pa se mi včasih zgodi, da lahko tovornjak prehitim šele pri Lukovici.«Povezava Šentilj–Koper je ena najbolj obremenjenih, nanjo odpade 80 odstotkov tranzita v Sloveniji.