Na Slovenski ulici predstavljajo Zoisove in Puhove nagrajence (FOTO)

Pomurska akademija PAZU in Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota sta pripravila odprtje posebne razstave o Zoisovih in Puhovih nagrajencih. Razstava stoji na Slovenski ulici v Murski Soboti in predstavlja znanstvene in strokovne dosežke posameznikov, ki so prejeli najvišja državna priznanja na področju znanosti in inovacij. Na razstavi, katero je v okviru praznovanja praznika občine, v navzočnosti častnega občana in predsednika Pomurske akademije PAZU, dr. Mitje Slavinca in številnih drugih gostov, odprl soboški župan Damjan Anželj, je med drugimi predstavljeno tudi delo pomurskega akademika dr. Mitje Lainščaka, ki je prvi prejemnik Zoisovega priznanja iz Pomurja do zdaj. Na svojega zdravnika – kardiologa so še posebej ponosni v Splošni bolnišnici Murska Sobota, saj je njegovo delo pomembno prispevalo k razvoju medicinske znanosti in promociji regije na nacionalnem in mednarodnem nivoju.

Prof. dr. Mitja Lainščak je ob odprtju razstave tudi poudaril pomen prepoznavanja izjemnih posameznikov v domačem okolju: »Včasih imamo občutek, da takšne ljudi premalo izpostavljamo – bodisi zaradi skromnosti, bodisi zato, ker se ne zavedamo njihovega pomena. Prav zato je ta razstava dobrodošla. Poudarja pomembne posameznike in njihove dosežke, ki prispevajo k boljšemu vsakdanu vseh nas.«

Razstava, ki je sicer bila najprej postavljena v Ljubljani, zdaj gostuje izključno v Murski Soboti, kar po njegovih besedah ni naključje. »Tudi okolja zunaj centrov moči lahko ustvarjajo odličnost. Kakovosti ni mogoče omejevati. Majhne države, kot je Slovenija – ki ni majhna, ampak kompaktna – lahko konkurirajo tudi velikim, če imajo voljo in znanje,« je dodal Lainščak, ki je tudi poudaril, da motivacija in priznanje igrata ključno vlogo pri nadaljnjem razvoju: »Vsakdo si želi pohvalo. Tudi če nekdo reče, da je ne potrebuje, ga ta vedno napolni z energijo in ga spodbuja za nove korake.«

Slavnostni govornik na dogodku, župan Mestne občine Murska Sobota Damjan Anželj, ki je razstavo uradno odprl, je v nagovoru poudaril pomen znanstvenih dosežkov regije: »Pomurje je bogato z znanstveniki, a tega se še vedno premalo zavedamo. Zato smo ponosni, da razstava Zoisovih in Puhovih nagrajencev gostuje prav pri nas, na Slovenski ulici.« Še posebej je poudaril pomen Lainščaka, ki živi in dela v Murski Soboti ter je prvi Pomurec s prejetim Zoisovim priznanjem: »Takšni posamezniki dajejo mestu dodano vrednost in ugled. Naloga občine je, da jim to priznanje tudi javno izkaže. Ulične razstave so ena izmed poti, da mesto zaživi z zgodbami ljudi, ki delajo velike stvari. Tako imajo sedaj tudi turisti in obiskovalci priložnost spoznati, da v Murski Soboti ustvarjajo ljudje z izjemnim znanjem in vplivom.«

Podobno je menil tudi predsednik Pomurske akademske znanstvene unije, dr. Mitja Slavinec, ki je dejal: »To je prvič, da razstava poteka pri nas – ekskluzivno po zaključku v Ljubljani. Ponosni smo, da je med nagrajenci tudi naš član, Mitja Lainščak. V Murski Soboti živi, dela in s tem predstavlja edino pomursko institucijo, Splošno bolnišnico Murska Sobota, ki ima zaposlenega prejemnika Zoisove nagrade.« Slavinec je dodal, da je razstava akademsko darilo Pomurske akademije svojemu mestu ob prazniku MO Murska Sobota.