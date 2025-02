Pri nas potrdili zelo kužno atipično kokošjo kugo, uprava poziva

V manjši reji s 160 kokošmi v občini Pesnica so potrdili atipično kokošjo kugo. Kot so sporočili z uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, so na kmetiji že izvedli nujne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni. Rejce perutnine in ptic v ujetništvu pozivajo k previdnosti in upoštevanju zaščitnih ukrepov.

Državno središče za nadzor bolezni je določilo območja z omejitvami, in sicer v občinah Pesnica, Šentilj, Kungota, Lenart, Maribor, Sveta Ana in Sveti Jurij v Slovenskih goricah.

Pozivajo k previdnosti in doslednosti

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin vse rejce perutnine in ptic v ujetništvu poziva k previdnosti in doslednemu izvajanju biovarnostnih ukrepov, vključno z izvajanjem ustreznih programov cepljenja, da bi zaščitili svoje živali in preprečili vnos bolezni v reje.

Rejce poziva, naj takoj obvestijo svojega veterinarja, če opazijo katerega od znakov bolezni. Ti so zmanjšana poraba krme in vode za več kot pet odstotkov, padec nesnosti za več kot pet odstotkov ali povišan dnevni pogin za več kot trikrat od pričakovanega.

Klinični znaki bolezni so ravnodušnost, nasršenost perja, zmanjšano oz. neobičajno oglašanje, kihanje, kašljanje, izcedek iz nosnic, otekline podkožja, tekoči in zeleno obarvani iztrebki s primesjo krvi. Lahko se pojavijo tudi živčne motnje, ki se kažejo kot tresenje in zavijanje glave in vratu, krči, nekoordinirano gibanje, živali težko stojijo, so neaktivne, imajo spuščene peruti, so pojasnili na upravi.

Atipična kokošja kuga je nalezljiva virusna bolezen perutnine in ptic. Širi se s stikom z okuženimi pticami, s kontaminirano opremo, hrano, vodo in ljudmi. Okužene živali lahko virus širijo brez vidnih znakov bolezni. Najpogosteje zbolijo kokoši. Zgodnje odkrivanje in preventivno cepljenje sta ključna za preprečevanje širjenja, so še zapisali.