Na slovenski obali posneta kompasna meduza (VIDEO)

Portal regionalobala.si poroča, da je obiskovalka na plaži Adria v Ankaranu opazila okrog 20 kompasnih meduz. Portal je objavil tudi video, v katerem je prikazana ena od teh meduz, ki so bile videne v Ankaranu. Glede na barvo lahko plavalci relativno preprosto opazijo te meduze. Kako so videti, lahko vidite spodaj v omenjenem videu.

To sicer ni bilo prvič, da je bila ta meduza opažena pri nas. Kot smo poročali, so obiskovalci izolske marine pred dnevi že opazili v morju meduzo, za katero so na Morski biološki postaji Piran strokovnjaki ocenili, da gre na podlagi njenih značilnosti zelo verjetno za kompasno meduzo.

Kompasna meduza spada v skupino klobučnjakov, ki imajo na lovkah toplotne celice, s katerimi lovijo plen, se branijo pred plenilci, povzročajo pa tudi opekline na koži. Pod klobukom, katerega premer običajno dosega do 30 centimetrov, imajo lovke, ki so lahko dolge tudi do enega metra ali celo dveh. Čeprav opekline niso smrtno nevarne, lahko povzročijo rdečico, srbenje in bolečino.