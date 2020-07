Slovenska obala to poletje poka po šivih. Zaradi koronavirusa se mnogi Slovenci pogosteje odločajo za obisk našega morja, kot so se v preteklosti. Parkirišča v Strunjanu so minule vikende pokala po šivih, avte so dnevni obiskovalci puščali vsepovprek in spravljali v slabo voljo domačine.A ta vikend je drugače. Še vedno poročajo o gneči, a tokrat je tam vse mnogo bolj organizirano in urejeno, saj so odprli novo začasno parkirišče.Začasno parkirišče, na katerem je prostora za 160 vozil, je nastalo v središču Strunjana, tik ob izvozu z regionalne ceste Izola–Portorož. Za prvo uro parkiranja je treba odšteti en evro, dnevno parkiranje stane 10 evrov, za tedensko pa bo treba odšteti 60 evrov.