Na slovenski meji zavrnili vstop znanemu Hrvatu: Nihče nič ne ve

Osebe, ki na meji potrebujejo negativni izvid testa

Verjetno največji hrvaški strokovnjak za kulinariko, publicist in svetovalec več restavracijamse je minulo nedeljo skupaj s tremi hrvaškimi novinarji in fotografom odpravil na službeno pot v Slovenijo, a se je zataknilo že na slovenski meji. Naši cariniki jim niso pustili, da bi vstopili v Slovenijo. Razlog? Pri sebi niso imeli testa, da niso pozitivni na novi koronavirus.Zjutraj smo se odpravili na novinarsko potovanje po Sloveniji. Štirje novinarji in fotograf. Morali bi obiskati nekaj restavracij, vinskih kleti, napisati nekaj lepih besed o Sloveniji, ker, iskreno, je to prekrasna država, ki ima marsikaj pokazati. Na žalost so nas vrnili nazaj v Hrvaško že na slovenski meji, ker nimamo dokazov o testiranju na novi koronavirus v zadnjih 36 urah.Imeli smo potrditveno elektronsko pošto za novinarsko potovanje, dokazilo o rezervaciji za bivanje, ne pa tudi testa. Cena testa na Hrvaškem je 1506 kn (200 evrov) na osebo. Jasno je torej, da tega zneska za vstop v Slovenijo ne bo plačal niti en turist.Če spremljate podatke o številu primerov v Avstriji in Italiji, je pričakovati, da bodo torej tudi njim uvedli enake rigorozne ukrepe kot Hrvaški. Slovenija je včeraj imela 30 novih pozitivnih primerov na 2 milijona prebivalcev. Hrvaška danes 56 pozitivnih na 4 milijone. Ne razumem ...In še nekaj. Povsem nemogoče je bilo v zadnjih dveh treh dneh dobiti kakršne koli informacije od slovenskih oblasti (mejna policija, ambasada ...) kot tudi od naših institucij (mejna policija, ambasada, NIJZ ...), sploh se ne javljajo na telefonske klice ali pa ne želijo oziroma ne znajo dati kakršnih koli informacij.Petrić je pogosto v Sloveniji in je nad slovensko gastronomijo navdušen. »Iskreno obožujem Slovenijo in spet komaj čakam, da jo obiščem. Ampak po tem dogodku danes sem ves prestrašen ... « Dodal je, da med ljudmi in oblastmi vlada zmešnjava in da je vsakokrat (tudi od policije in ambasade) dobil podatek, da testa na slovenski meji ne potrebujejo.Na slovenski policiji smo preverili, ali je test za ljudi, ki prihajajo iz Hrvaške res nujen? Hrvaška je 4. julija uvrščena na rumeni seznam kar pomeni, da se vstop v Slovenijo brez omejitev in karantene dovoli le določenim kategorijam oseb, določene v 1. odstavku 10. člena odloka o prehajanju meje . Med njimi lahko mejo brez vsakršnega dokazila lahko prečkajo (izjeme v točkah od 3 do 6): osebe v sektorju mednarodnega prevoza, osebe za prevoz tovornega prometa, oseba v tranzitu, oseba z diplomatskim potnim listom.Osebe v točkah (1.a, 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 15. in 16. člena): čezmejni tedenski delovni migranti, osebe v gospodarskem prometu, osebe z načrtovanim zdravstvenim pregledom, osebe, ki prehajajo mejo zaradi vključenosti v vzgojo in izobraževanje, osebe, ki prehajajo mejo zaradi pogreba, osebe, ki vzdržujejo stike z ožjimi družinskimi člani, osebe z neodložljivimi osebnimi opravki, najemniki zemljišč, osebe z rezervacijo nočitve v Sloveniji pa potrebujejo tudi negativni izvid testa na novi koronavirus, ki ni starejši od 36 ur in je bil opravljen v državi članici EU ali schengenskega območja ali v organizaciji oziroma pri posamezniku, ki ju je pooblastil NIJZ.Na notranjem ministrstvu so ocenili, da bi skupina hrvaških novinarjev tako lahko sodila med izjeme v točki 7 (oseba, ki zagotavlja storitve, za katere ji je potrdilo izdalo pristojno ministrstvo, in bi lahko zaradi neizvajanja teh storitev zaradi odreditve karantene prišlo do večje družbene in gospodarske škode). Za vstop v Slovenijo bi tako potrebovali potrdilo pristojnega ministrstva in negativni test na novi koronavirus.Na ministrstvu so pojasnili, da na ta način res ne pričakujejo veliko turistov iz Hrvaške, ki bi bili pripravljeni poleg rezervacije bivanja na Hrvaškem plačati še 200 evrov na osebo za test, a da je zdravje ljudi na prvem mestu in ena od oblik omejitve širjenja koronavirusa je tudi omejitev prihodov iz Hrvaške, ki je ni na seznamu epidemiološko varnih držav.