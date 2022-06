Na slovenske ceste prihaja vpogled v prihodnost Renaulta

Renault in električna vozila, to je zgodba o revoluciji, veliko pred drugimi. To je več kot deset let izkušenj in strokovnega znanja brez primere, podkrepljenega s skupno več kot desetimi milijardami kilometrov, ki jih je na elektriko prevozilo 400.000 prodanih električnih vozil. Z drugimi besedami to pomeni, da je bilo od leta 2010 skupaj vsako peto prodano električno vozilo znamke Renault. Renault je tako zbral več podatkov o akumulatorjih svojih električnih vozil kot vsi drugi tekmeci. To omogoča lažje izboljševanje njihovih karakteristik in vzdržljivosti na daljši rok, da čim bolj ustrezajo dejanskim potrebam kupcev. Skupina Renault, pionir električnih vozil, je danes vodilna na tem trgu v Evropi. In ta zgodba se je šele začela.

