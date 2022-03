Na shodu več znanih obrazov, udeležence obiskala policija (FOTO)

Predstavniki več kot 30 različnih organizacij civilne družbe so danes na shodu za mir na ljubljanskem Trgu republike pozvali k takojšnji prekinitvi ognja v Ukrajini, umiku ruskih sil in začetku pogajanj o dolgoročni diplomatski rešitvi spora. Hkrati pa so izrazili nasprotovanje stopnjevanju militarizacije. »Danes smo tu proti vojni, za mir,« so organizacije zapisale v izjavi, ki so jo prebrali na današnjem shodu, ki se ga je udeležila množica ljudi.

V izjavi so odločno obsodili napad Rusije na Ukrajino, ki so ga označili za silovit, nezakonit in nezaslišan poseg na ozemlje druge države. Opozorili so, da je že povzročil žrtve tudi med civilnim prebivalstvom, tudi otrok. Napad je pregnal z domov številne družine, prekinil je izobraževanje otrok, so našteli.

Obenem so v izjavi obsodili grožnje z nuklearnim orožjem, zahtevali so takojšnjo prekinitev napadov in odložitev orožja ter premik za pogajalsko mizo. Pričakujejo, da se tako EU kot ZN in širša mednarodna skupnost še naprej odločno angažirajo za vzpostavitev miru, nedopustno je odziv usmeriti v militarizacijo, so navedli.

"Glavne besede ne smejo imeti trgovci s strahom in orožjem. Danes smo tu, ker zahtevamo dosledno spoštovanje človekovih pravic, mednarodnega in humanitarnega prava ter spoštovanje nedotakljivosti meja in ozemeljske celovitosti," so med drugim izpostavili.

Pozvali naj meje ostanejo odprte za vse, ne le ukrajinske begunce

Dodatno so pozvali, naj meje ostanejo odprte za vse, ne le ukrajinske begunce. Zavzeli so se tudi za verodostojne informacije in zagotovitev pogojev za profesionalno delo novinarjev in novinark.

Pred mikrofonom so se nato zvrstili različni govorci. Anica Mikuš Kos iz Slovenske filantropije, ki je več vojnih razmer doživela iz prve roke, je med drugim izpostavila, da je skupni imenovalec vseh vojn neskončno človeško trpljenje, umirajočih, ranjenih, tistih, ki so izgubili svoje bližnje. Trpljenje, ki ga povzroči človek, najbolj boli, je ocenila.

Za mir in proti vojni so se opredelili tudi udeleženci shoda na transparentih. Na njih so med drugim zapisali, da orožje ni rešitev, ter izrazili solidarnost z ljudmi v Ukrajini pa tudi s tistimi v Rusiji, ki vojni nasprotujejo. »Namerni napadi na civiliste so vojni zločin,« pa so na transparent zapisali v Amnesty international Slovenije.

Shoda se je udeležilo tudi več znanih obrazov

Shoda se je udeležilo tudi več znanih obrazov, med drugim prvi predsednik republike Milan Kučan. V izjavi za televizijo Top TV je kot nerazumno ocenil, da nihče ne zahteva premirja, pač pa se je vsa mednarodna pomoč skoncentrirala v dobavo orožja, kar ga skrbi. Potegnil je vzporednice z osamosvojitveno vojno v Sloveniji in dejal, da je tudi Slovenija tedaj najprej zahtevala premirje, kar je nato vodilo v mirovna pogajanja. »Nabava orožja bo povzročila le čedalje več mrtvih in ranjenih,« je še ocenil.

Protestniki so se po govorih podali še na sprehod po Ljubljani, pri čemer so jih spremljali policisti, ki so opozarjali, da shod ni prijavljen.

Je pa za sredo prijavljen shod s podobno vsebino, kot organizator je na spletnih straneh e-uprave navedeno Kulturno društvo Ljubljana-Kijev. K udeležbi slednjega je pozval tudi premier Janez Janša. V svojem nagovoru je sicer povedal, da podpira vsak shod v podporo Ukrajini.