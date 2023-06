Na Šenturško Goro pod Krvavcem so spet šli bosih nog (FOTO)

Osemnajstega pohoda bosonogih na Šenturško Goro pod Krvavcem, do Turizma in gostinstva Pavlin, se je udeležilo 65 pohodnikov.

Planinsko društvo Komenda je letos prvič organiziralo pohod bosonogih na Šenturško Goro, do zdaj je bila to naloga Pohodniške sekcije Škrjančki pri Planinskem društvu Komenda. Z Jurčkove Dobrave je na pohod z višinsko razliko 320 metrov krenilo 65 udeležencev iz komendske, cerkljanske, kamniške, vodiške in šenčurske občine ter iz Ljubljane, dva med njimi, Peter Lončar iz Glinj in Majda Drolec iz Komende, sta se udeležila vseh dozdajšnjih. V noči na soboto je pod Krvavcem deževalo, tako da je bila pot ravno prav razmočena. Dobrih šest kilometrov sta brez težav premagala tudi najmlajša, triletna Hana Mihelič, s sestrico, petletno Julijo iz Vrhpolja pri Kamniku, in najstarejši med moškimi, 81-letni Ivan Mušič iz Lahovč. Ivan rad tudi kolesari, do zdaj je prevozil že 185.000 kilometrov. Najštevilnejši sta bili dve štiričlanski družini, in sicer Petek z Gore pri Komendi in Koželj s Spodnjega Brnika. Pohodnice Dani Misja, Olga Petek in Majda Drolec so mimogrede našle tudi lepe zdrave jurčke. Kot je povedal predsednik PD Komenda, se je dogodka v 18 letih udeležilo skupaj 295 pohodnikov iz različnih krajev.

Udeleženci so pohvalili organizacijo. Franc Koželj s Spodnjega Brnika je bil letos petič na pohodu, bil je navdušen nad idealnimi razmerami za hojo. »Letos so bila tla razmočena in prijetna za hojo. To je bila najboljša masaža podplatov,« je dejal Koželj. Vsi so pred začetkom vzpona prejeli spominsko majico, na koncu pa je bilo v Planinskem domu Milana Šinkovca v Podborštu pri Komendi družabno srečanje, kjer je udeležencem čestital Zoran Sodnik, predsednik Planinskega društva Komenda. Pohodniki so še prepričani, da bi lahko veliko zdravstvenih težav odpravili z bosonogo hojo.

Tokrat je za udeležence skrbel predsednik PD Komenda Zoran Sodnik.

Zadovoljni bosonogi so znova osvojili Šenturško Goro. FOTOGRAFIJE: Janez Kuhar

Vseh do zdaj sta se udeležila Peter Lončar iz Glinj in Majda Drolec iz Komende.