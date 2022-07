Na sejmu v Gornji Radgoni: Tudi cena metle se je podvojila

Mesto penine in sejmov Gornja Radgona ni znano samo po velikih predstavitvenih sejmih, temveč po dveh tradicionalnih, jesenskem Leopoldovem, še večjo težo pa ima Petrov sejem, ki je povezan s patronom župnije Gornja Radgona – svetim Petrom. Sejem je vedno na petrovo, 29. junija, ne glede na to, ali je delovni dan ali vikend, v domači cerkvi pa darujejo posebno sveto mašo. Tako je bilo tudi tokrat. Že vrsto let poteka sejem okrog lokalne fontane, na pločnikih in platojih v bližini občinske stavbe ter na mestni tržnici in osrednjem parkirišču.

Neprecenljivo: kupica s prijatelji!

Na razstavnih površinah se je letos zbralo nekoliko manj ponudnikov, manj je bilo tudi kupcev in takih, ki pridejo le na ogled in klepet s prijatelji ter seveda na klobaso in špricar, ki je znova tekel v potokih, kajti v Gornji Radgoni je bilo na petrovo izjemno vroče. »Ni pomembno, ali bom kaj kupil, glavno je, da se srečam s prijatelji, znanci, nekdanjimi sodelavci, s katerimi spijemo špricar, pojemo kakšno domačo klobaso. Izmenjamo izkušnje, obudimo spomine, to mi največ pomeni,« nam je povedal stalni obiskovalec Petrovega sejma v Gornji Radgoni.

Zanimivo je, da so bile spet najbolj iskane navadne sirkove metle, kljub velikim zalogam bi skoraj pošle. Za eno je bilo treba plačati od osem do 10 evrov (za primerjavo: lani je stala od štiri do pet evrov), za tri pa od 18 do 20 (lani od 10 do 12). V promet so dobro šli tudi tekstilni izdelki, pa obutev ter suha roba iz lesa, zlasti držaji za kmečka orodja, nekoliko manj spominki in igrače. Dobro so se prodajali tudi sadje, med in sladoled.

Petrov sejem so popestrili izdelki domače in umetnostne obrti mojstrov od blizu in daleč, predstavili pa so se številna društva in turistični ponudniki iz Gornje Radgone in sosednjih občin.