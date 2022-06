Na seji odbora završalo med nekdanjo novinarko in poslancem SDS: Tega si jaz ne bom dovolila

Na odboru DZ za kulturo je danes govor o novinarski avtonomiji in pravici do obveščenosti kot poslanstva RTV Slovenija. Predsednica odbora Tamara Vonta iz Gibanja Svoboda je sejo sklicala zaradi dogajanja v zavodu, katerega sindikati, združeni v koordinaciji, so v ponedeljek opozorili na grob poseg vodstva RTV v novinarsko avtonomijo.

Andrej Hoivik. FOTO: RTV Slovenija

Šetinc Paškovi očital politični aktivizem?

Razpravo na seji je zaznamoval tudi besedni spopad med poslancem SDSin poslanko Gibanja Svoboda. Hoivik je med drugim problematiziral dejstvo, da je bila Šetinc Paškova nekoč dolga leta novinarka in »nasprotnicadanes pa je predstavnica leve politične opcije. Poslanec je vprašal tudi, zakaj se Društvo novinarjev Slovenije ni oglasilo ob napadih na novinarko nove oddaje Panorama. 24. maja naj bi bila po njegovih glavna tema to, da je bil Janša obsojen pogojno zaporno kazen, »ker je tvitnil, da sta MŠP in EC prostitutki«.

Šetinc Paškova je odgovorila, da je bil Janša obsojen zaradi žaljenja in jasne dikcije, saj »je mene in mojo nekdanjo novinarsko kolegico Eugenijo Carl opredelil za dve odsluženi prostitutki«. Po njenih besedah je šlo v tem primeru za grob poseg v nujne osebnostne pravice, zato je bil po njenih besedah tudi obsojen. Ob tem je dodala, da bo moral Janša tudi v zapor, če bo v roku enega leta znova koga žalil. Hoiviku je očitala, da jo je med današnjo razpravo užalil tudi on. »Mene osebno ste napadli kot poslanko. Se vam zdi, da jaz kot nekdanja novinarka ne bi smela kandidirati? Intenca vašega nastopa je šla ravno v to smer.« Očitanje političnega aktivizma je po njenih besedah zanjo velika žalitev in grob poseg v njene osebnostne pravice. »Tega si jaz tukaj ne bom dovolila.« Kasneje je dodala še, da Panorama po njenem mnenju ni narejena profesionalno in ne ustreza novinarskim standardom.