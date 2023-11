Na sedmih upravnih enotah danes celodnevna stavka

Zaposleni na upravnih enotah v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici, Novem mestu, na Ptuju, Jesenicah in Rušah bodo danes stavkali. V času stavke, ki bo trajala ves dan, med 7. in 19. uro, bodo strankam zagotavljali najnujnejše storitve v skladu z zakonom.

Stavka bo potekala na sedežih upravnih enot pa tudi na krajevnih uradih.

Glavne stavkovne zahteve stavkajočih so zagotovitev ustreznega števila zaposlenih, primernejše plače oz. linearno povišanje za sedem plačnih razredov in razbremenitev uslužbencev v upravnih enotah.

Kot so opozorili, se upravne enote soočajo z drastičnim porastom upravnih postopkov, po drugi strani pa s kadrovskim primanjkljajem in fluktuacijo obstoječih uslužbencev, ki zaradi boljšega plačila in delovnih pogojev zaposlitev poiščejo drugje.

Problematika se že vleče

Da bi poiskali rešitve za razrešitev stavkovnih zahtev, so se sindikalni predstavniki v torek sestali tudi z ministrom za finance Klemnom Boštjančičem, ki opravlja funkcijo ministra za javno upravo. Predstavili so mu dolgoletno perečo problematiko, za katero je minister prepričan, da jo je treba »nemudoma reševati«. Zavzel se je za začetek rednega sestankovanja in reševanja zadev, ki niso vezane na samo nagrajevanje.

O današnji stavki bodo sicer spregovorili na dopoldanski novinarski konferenci sindikata državnih organov.