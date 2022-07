Na rženi njivi so zapeli kose in srpi

Letošnja žetev zlatega klasja se je na pomurskih poljih končala in kombajni so pospravili ječmen, oljno ogrščico, pšenico in rž. Žita so v shrambah in po napovedi je bila letina nadpovprečno dobra. Klub ljubiteljev stare kmetijske in ostale tehnike Pomurje Beltinci pa je pred dnevi pripravil etnološko prireditev s prikazom žetve rži na stari način z ročnimi kosami in srpi.

Člani kluba iz Beltincev in okolice, Avstrije in Biotehniške šole Rakičan pri Murski Soboti so se zbrali na njivi predsednika kluba Ivana Zadravca. Pisana druščina je na žetev prinesla sklepane kose in srpe, zato jim je šlo delo dobro od rok. Ker je šlo za obujanje in prikaz starega kmečkega opravila, so poželi le nekaj arov rženega klasja.

Ko so rž povezali v snope, so jih začeli zlagati v križe, na vrh pa položili zadnjega, ki zadržuje dež. Križi bodo nekaj časa zloženi, da se bosta zrnje in slama posušila. Po končani žetvi so se zbrali za mizo in poskusili domače dobrote, kruh, zaseko, vložene kumarice, meso iz tünke in pogače ter nazdravili s šmarnico in rdečim biovinom.

Vihteli so nabrušene kose. FOTOGRAFIJE: Jože Žerdin

Zrnje so nekdaj shranili v kaščah in nato suhega vozili v bližnji mlin na reko Muro ali na potočne mline, kjer so ga zmleli v moko, iz katere so gospodinje v krušni peči pekle domači kruh, vrtanke in pogače. Časi so se spremenili in ročno žetev so izpodrinili kombajni, a številni člani društva se še nostalgično spominjajo otroštva, ko so se s starši navsezgodaj zjutraj s srpi v rokah napotili na polja.