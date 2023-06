Na RTVS bodo objavili razpis, iščejo predsednika in dva člana uprave

Svet Radiotelevizije Slovenija (RTVS) je na četrtkovi seji potrdil besedilo razpisa za predsednika in dva člana štiričlanske uprave. Razpis bo objavljen danes, rok za prijavo pa se izteče 30. junija.

Predsednika uprave bo imenoval svet, kot tudi še dva člana na predlog predsednika. Četrti član bo delavski direktor, ki ga bodo izvolili zaposleni na zavodu.

Člani uprave, ki jih imenuje svet, morajo skladno z zakonom imeti najmanj deset let delovnih izkušenj s področja, za katerega so zadolženi, poznati morajo problematike dejavnosti javnih medijskih servisov in ne smejo imeti lastniških deležev ali trajnih pogodbenih stikov s pravnimi osebami, ki poslovno sodelujejo z RTVS. Predsednik uprave mora ob tem imeti še vsaj pet let delovnih izkušenj na vodilnih delovnih mestih v večjih sistemih z najmanj 100 zaposlenimi. Kandidat mora prijavi med drugim priložiti tudi življenjepis ter program dela in vizijo razvoja zavoda za naslednje mandatno obdobje.

Rok za prijavo se bo iztekel 30. junija, za tem pa bodo kandidati, ki bodo oddali popolne vloge, povabljeni na razgovor. Predsednik sveta RTVS Goran Forbici računa, da bi nova uprava delo lahko začela sredi julija.