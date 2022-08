Na RTV spet vre: Carlova pravi, da so proti njej sprožili postopke

Med vodstvom RTV in nekaterimi novinarji je spet napeto. Potem ko je novinarka Eugenija Carl kritizirala delo kolegov oddaje Panorama, naj bi direktor TVS Uroš Urbanija zahteval, da se proti njej sproži disciplinski postopek. Carlova je zapisala, da je Urbanija pisal pravni službi, ta pa je navodilo predala koprskemu direktorju Regionalnega centra RTV. Njen koprski šef naj ne bi v njenem zapisu videl nič žaljivega, zato naj bi izrekanje opominov zavrnil.

Eugenija Carl FOTO: Facebook

Carlova je zapisala, da je do kolegov kritična zaradi njihovega poročanja, ko je na Krasu divjal požar, novinarka pa se vklopila iz kraja, ki je bil od požarišča oddaljen 45 kilometrov. Zdaj je zapisala, da ni bilo v zapisu nič žaljivega in da je bila to kritika na račun njenih šefov in ne nje same. Carlova je še zapisala, da se ji zdi prav, da javnost izve, kako direktor TVS dojema kritike in kako se odziva nanje. Izpostavila je še, da je vodstvo ukinilo Mladino zaradi urednikovega komentarja na temo dogajanja na RTV, in dodala, da vidi sprožitev postopka proti njej kot poskus utišanja in discipliniranja z odtenkom maščevalnosti. Pravi, da se zaveda, da jo bodo »lovili« in skrbno »preverjali«.

Ali njene navedbe držijo, preverjamo tudi na RTV. Njihove odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Mladina v uvodniku pozvala k odpuščanju 'Janševih' kadrov na RTV

Medtem sta se v zvezi z dogajanjem med RTV in Mladino na twitterju že oglasila urednik slednje Gregor Repovž in Uroš Urbanija. Vzrok pa uvodnik v Mladini z naslovom 'Kriminal na RTV Slovenija', v kateri urednik piše o zaposlovanju SDS-u zvestih novinarjev na nacionalki in pozove k 'očiščenju' nacionalke z besedami, da bodo morali strankarski vojščaki SDS te službe na Kolodvorski izgubiti.

Repovž je še napisal, da poskuša vodstvo z napadom na Mladino prikriti dogajanje na TVS. Grožnja, da prekinja sodelovanje z Mladino, pa je po njegovih besedah laž, saj je poslovno sodelovanje odpovedal že direktor RTV Grah Whatmough, ko ni podaljšal pogodbe o oglaševanju na Radiu Slovenija.

Urbanija je odgovoril na očitke Repovža o očiščenju zavoda. Zapisal je, da so njegove navedbe skrajno zavržene in dodal: »Z gnusom zavračam idejo, da bi odpustil vse, ki so bili zaposleni npr. pod vlado Marjana Šarca ali Alenke Bratušek.« Zapisal je še, da vsem zaposlenim sporoča, naj se ne bojijo, da ni to način, na katerega lahko pristaja kateri koli direktor v demokratičnih državah. O sodelovanju z Mladino pa je dodal, da »RTV Slovenija ne more sodelovati s poslovnimi subjekti, ki zagovarjajo totalitarne metode obračunavanja z ljudmi«.