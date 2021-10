Na RTV Slovenija pojasnili, zakaj Kanglerja niso povabili v oddajo

V zadnji Tarči so gostje govorili o nasilnih protesti, krivcih za proteste in o delu policije na protestih. Med prvimi povabljenci je bil tudi državni sekretar na notranjem ministrstvu, kar je sam razkril na twitterju, a so mu obisk v oddaji nekaj ur pred začetkom odpovedali, saj da bi bil »moteč«, kot je zapisal.»Saj ne boste verjeli! Ravnokar (okoli 13.30 ure, oddaja je na sporedu ob 20. uri) so mi sporočili iz Tarče, da bi bil »moteč«, če bi jim na Tarči nalil čistega vina glede protestov v Ljubljani in v Mariboru. Jasno bi jim povedal z imeni in priimki, kateri aktivni politiki iz levega pola so vpleteni v proteste 2012 in tudi danes!,« je jezno zapisal na twitterju.Ustvarjalci oddaje Tarča so nam sporočili, zakaj so si premislili glede Kanglerja in ali drži, da so mu sporočili, da bi bil »moteč«. Takole so zapisali: »Gospod Kangler je bil povabljen v oddajo Tarča in je vabilo tudi sprejel. V uredništvu smo se morali, tako kot večkrat doslej, po potrditvah in zavrnitvah ostalih vabljenih in glede na aktualno dnevno dogajanje odločiti, kakšna bo končna sestava gostujočih, ki jo moramo prilagoditi tudi kapaciteti studia Tarče. Tokrat smo se za pripravljenost za sodelovanje v oddaji vljudno zahvalili gospodu Kanglerju. Poklicali smo ga zgodaj popoldne in ne tik pred zdajci. Pri tem seveda ni nihče omenjal, da bi bil moteč, tudi kakšnih drugih nevljudnosti z naše strani ni bilo«.V oddaji so na koncu sodelovali generalni direktor policijes Fakultete za varnostne vede, predsednik Knovsa(SD), predsednik odbora DZ-ja za notranje zadeve(SDS) ter sociolog