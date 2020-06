Na RTV potrdili novo okužbo

Novi koronavirus se širi po nacionalni televiziji. Po tem ko so minuli teden potrdili, da so okuženi trije njihovi zaposleni , so zdak potrdili, da so okužbo potrdili še pri enem zaposlenem, ki ima delovno mesto v Ljubljani. »Okužba s koronavirusom (covid-19), je bila potrjena pri štirih osebah, zaposlenih na RTV Slovenija, in sicer v Ljubljani,« so zapisali v odgovoru.»V skladu z notranjim protokolom, ki sledi navodilom Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ), smo ob tem ustrezno ukrepali. Prostore, v katerih so osebe s potrjeno okužbo delale, smo takoj razkužili, v veljavi ostaja tudi ukrep, da prostore, v katerih se zadržuje več ljudi, redno razkužujemo. Ob tem smo uvedli tudi vse varnostne ukrepe, ki so že veljali v času epidemije, da bi preprečili možnost nadaljnje širitve,« so zapisali in dodali, da so zaradi vsega tega ostali doma tudi vsi tisti, ki so bili neposredno v stiku z okuženimi.Dodajajo še, da so med drugim zaposlene ponovno spodbudili k zagotovitvi ustrezne razdalje med udeleženci, k delu od doma, kjer je to mogoče, k vzpostavitvi izmeničnega dela ekip itd., tako da verjamemo in si želimo, da bomo lahko ohranili predvideni program v neokrnjenem obsegu. »Razmere ves čas spremljamo in zaposlene o tem sproti obveščamo ter prilagajamo ukrepe.«