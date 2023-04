Na RTV bodo stavkali, program bo okrnjen

Novinarski sindikati Radiotelevizije Slovenija (RTVS) zaostrujejo stavkovne aktivnosti. Ker jim na današnjih pogajanjih s predstavniki delodajalcev ni uspelo zbližati stališč, bodo v torek izvedli napovedano stavko novinarjev RTVS. Stavkali bodo od polnoči do polnoči, vsebine na RTVS pa bodo okrnjene oziroma prilagojene, so sporočili.

Pogajalska skupina stavkovnega odbora novinarskih sindikatov RTVS in pogajalci na delodajalski strani so danes zjutraj znova sedli za pogajalsko mizo, vendar jim stališč glede avtonomije in profesionalnih standardov, ki so prva stavkovna zahteva, ni uspelo zbližati. Generalno vodstvo stavkovnega odbora Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS (KNS) je zato sprejelo sklep, da se stavka, napovedana za 4. aprila, izvede, saj pogoji za njeno ustavitev niso izpolnjeni. Nadaljujejo pa se intenzivna pogajanja za sklenitev stavkovnega sporazuma.

Od polnoči do polnoči

Stavka s prekinitvijo dela bo na RTVS potekala v torek od polnoči do polnoči. »Vsebine na programih RTVS bodo zato okrnjene oziroma prilagojene,« je generalno vodstvo stavkovnega odbora KNS izpostavilo v današnjem sporočilu za javnost. Ob tem dodajajo, da so stavkajoči z vodstvom RTVS podpisali sporazum o določitvi zagotovitve minimuma delovnega procesa.

Del stavkovnih aktivnosti pa bo tudi novinarska konferenca ter zbor zainteresirane javnosti pred stavbo RTVS, ki bo med 17. in 20. uro.

Po navedbah odbora stavkovne aktivnosti zaostrujejo tudi zato, ker sta dve sodbi o nezakonitem imenovanju generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha in nezakoniti razrešitvi direktorice Natalije Gorščak, potrdili opozorila novinarskih sindikatov, da vodstvo RTVS deluje nezakonito in neprofesionalno.