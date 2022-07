Na Rifniku ob zvokih gonga in jogi

Prvi poletni sončni vzhod so Šentjurčani dočakali ob zvokih gonga na čudoviti lokaciji na Rifniku. Dobra družba, okusen zajtrk, joga, kava, čaj in šudrovci, člani Športno-umetniškega društva Rifnik (ŠUDR), pa so bili očitno recept za letošnjo rekordno udeležbo.

Že iz pradavnega izročila velja ta dan za enega od tistih, ki ima posebno moč. Zato so že naši predniki kurili tudi kresove, saj so verjeli, da ogenj na kresno noč pomaga soncu ohraniti in pomnožiti njegovo moč. Šentjurčani in člani društva ŠUDR so se zato že ob 4.30 zbrali v Športnem parku Rifnik in se povzpeli na vrh Rifnika, kjer so ob zvokih čisto pravega gonga, na katerega je igral Birman Shrestha iz Nepala, pričakali sončni vzhod, zatem pa se sprostili še ob jogi, za katero je poskrbela Zdenka Vrečko, mama naše kulturne ministrice Aste Vrečko.

Pohodnike pa sta pričakala tudi kava in zdrav zajtrk, za kar sta poskrbeli Slavica Spolenak Jakop in Anica Jazbinšek.