Na referendumu potrdili: 106 metrov visok razgledni stolp bo

Na referendumu, ki je danes potekal v Rogaški Slatini in na katerem so volivci odločali o postavitvi 106 metrov visokega razglednega stolpa Kristal na območju starega mizarstva, so potrdili postavitev stolpa. Od oddanih 3854 glasovnic je bilo neuradno proti postavitvi stolpa 1697, postavitev stolpa pa je podprlo 2143 volivcev.



Volilna udeležba je bila 40,61-odstotna, glasovanje pa je potekalo na 14 voliščih. Referendumsko vprašanje se je glasilo: »Ali ste za to, da se uveljavi odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za degradirano območje starega mizarstva?«



Referendum je sicer potekal ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov, uspešen pa bi bil, če bi proti postavitvi stolpa glasovala večina udeležencev referenduma, pri čemer bi moralo biti tistih, ki bi glasovali proti, vsaj 20 odstotkov vseh volilnih upravičencev oz. 1876 od skupno 9379 volivcev.



Kot je nocoj povedala pobudnica referenduma Eva Žgajner, zanjo neuspešen referendum ne pomeni poraza, saj je bil njej cilj, da občina vpraša ljudi, kaj si mislijo o postavitvi stolpa. »Žal mi je, da se je to zgodilo med epidemijo, ker je ta bistveno vplivala na volilno udeležbo. Edino pravilno ravnanje bi bilo, da občina projekt naredi sprejemljiv za vse, kar pomeni, da spremeni lokacijo stolpa.«