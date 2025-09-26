Na Rakitni le dobili novo dovoljenje za odstrel: 775 vaščanov proti 40 medvedom

MEDVEDKA Z MLADIČEM

A blizu lomastijo vsaj tri, zato so pod peticijo zbrali že 3800 podpisov.

Dobrih 30 kilometrov od prestolnice stoji hrib Rakitna in vrh njega naselje Rakitna z jezerom; ob 775 prebivalcih je tod tudi precej vikendašev iz Ljubljane. »Težave z medvedi imamo že več let. Prej smo vedeli: kjer je tabla, tam so medvedi, do naselja niso prišli. Zdaj pa se samice z mladiči v času paritve umaknejo pred samci v vas, kjer se počutijo varne,« nam razmere opiše Barbara Kovačič, predsednica Krajevne skupnosti Rakitna. Prebivalci, ki imajo okoli svojih bivališč kamere, lahko zjutraj gledajo posnetke medvedov, ki hlačajo čez njihova dvorišča in prevračajo smetnjake; to počnejo ...