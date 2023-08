Na radarskih slikah nastali koncentrični krogi! Slovenci v zraku, a razlaga je preprosta

Na radarskih slikah padavin ste lahko občasno opazili nenavadne koncentrične kroge, ki se navidezno tvorijo okoli radarskih postaj. Po spletu, predvsem po družabnih omrežjih, se je razširilo več teorij zarot. Eni sploh ne skrivajo nad Slovenijo umetno ustvarjenih frekvenc glede na koncentriran krog Arso padavin. Narod, zbuditi se bo treba,« je zaslediti na spletu.

Pri teh 'deževnih krogih' seveda ne gre za naravni pojav, ampak za pomanjkljivost v sistemu radarskih meritev padavin. »Radar meri atmosfero z anteno, ki se vrti okrog navpične osi. Vsak obrat naredi pri višjem kotu. Nad vsako talno točko zato radar meri padavine na različnih višinah. Iz vseh teh izmerkov potem radarjev računalnik izvleče največjega in ta se prikaže na radarski sliki. Kar se kaže na sliki, torej niso padavine pri tleh, ampak nekje nad tlemi. Slojevite padavine so takšne, da imajo na višini izoterme 0 stopinj ojačan radarski odboj (zaradi taljenja padajočega snega). Vzdolž radarskega snopa - pri danem dvižnem kotu - se zato izmeri ojačan odmev tam, kjer snop seka pas taljenja. Različno nagnjeni snopi sekajo pas taljenja pri različnih razdaljah. Projekcije maksimalnih odmevov/odbojnosti na tla imajo zato obliko koncentričnih krogov,« je zaslediti na spletni strani Arsa.

Teorija zarote je bila včasih znana le kot noro dejstvo. Vzdevki in sinonimi so se pričeli hitro vrstiti - alternativna teorija, absurd, konspiracionizem ... Slednji velja za nekako najbolj strokoven izraz za vrsto razlag dogodkov in dejstev, ki se razlikujejo od uradno priznanega. Bolj kot to naj bi šlo za način razmišljanja, ki uradno dejstvo ali definicijo dogodka obravnava kot manipulacijo oz. prikrivanje dejstev. Mnogokrat so teorije zarote spisane in predstavljene z nič koliko dejstvi, ki bi jim na slab dan lahko verjeli.