Pozor, snežnih padavin še ni konec

Prvo jutro meteorološke pomlad je ponekod postreglo z rahlim sneženjem in zimskim vtisom, poroča Agencija RS za okolje (Arso). A kot dodajajo, je temperatura zraka povsem običajna za ta del leta.

Arso je podal tudi nekaj podatkov iz preteklosti. Kot so zapisali na twitterju, je bilo v zadnjih desetletjih vreme 1. marca lahko povsem »zimsko« in povsem »pomladno«. Leta 1963 je bilo ob jasnem vremenu in večinoma 20 do 60 centimetrov debeli snežni odeji jutro zelo mrzlo. Na Babnem Polju so namerili manj kot –30 stopinj Celzija.

13 let pozneje, 1. marca 1976, pa je bilo sončno in popoldne zlasti na vzhodu zelo toplo. V Radečah, Mariboru in Murski Soboti so namerili kar 20 °C. Podobno toplo je bilo v letih 1959, 1992 in 2012. Leta 1959 je bila snežna odeja le nad okoli 1200 metrov nadmorske višine.

Zvečer dež in sneg

Danes bo pretežno oblačno. Občasno bodo rahle padavine, ki se bodo zvečer nekoliko okrepile. Po nižinah bo sprva rahlo snežilo, čez dan pa deloma deževalo, deloma snežilo. Pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem zmerna do močna burja, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

Najvišje dnevne temperature bodo od 1 do 4, na Primorskem do 10 stopinj Celzija. V četrtek bo pretežno oblačno, rahle padavine bodo popoldne postopno ponehale. Burja na Primorskem bo slabela, tam se bo popoldne delno zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od –2 do 2, na Goriškem in ob morju okoli 6, najvišje dnevne od 1 do 5, na Primorskem do 12 stopinj Celzija.

Arso je izdal tudi opozorilo: Danes bo na Primorskem pihala zmerna do močna burja. Na izpostavljenih mestih bo v sunkih dosegala hitrost nad 100 kilometrov na uro. Ponoči bo začela slabeti.

