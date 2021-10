Na prvem vlaku tudi baron, grof in markiz (FOTO)

Minulo soboto je bil na desnem bregu Mure, med Gornjo Radgono in Ljutomerom, pravi praznik – slovesnost ob evropskem letu železnic in 131-letnici odprtja prve železniške proge v današnjem Pomurju. V ospredju je bila spominska vožnja z vlakom.

Domače pogače so hitro pošle. Foto: Oste Bakal

Železniško progo Radgona‒Ljutomer so odprli 15. oktobra 1890, po njej je takrat zapeljal okrašen slavnostni vlak, ki se je ustavil na vseh postajah. Osrednja slovesnost je bila v Ljutomeru. Vlak s častnimi gosti, med katerimi so bili trgovinski minister markiz Bachquehem, štajerski deželni glavar grof Wurmbrand in cesarski namestnik baron Kübeck, je ob 11.40 prispel na ljutomersko železniško postajo. Pričakalo jih je 30 kočij, s katerimi so se po ulicah, okrašenih z zastavicami in zelenjem, pripeljali do Glavnega trga, kjer so postavili velik šotor.

Dobili spominska darila

»Proga je bila dolga 25.450 metrov. Na njej je bilo sedem železniških postaj in postajališč: Radgona (Bad Radkersburg), Gornja Radgona, Slatina Radenci, Hrastje Mota, Bučečovci, Križevci in Ljutomer. Najpomembnejši objekt na progi je bil jekleni most s palično konstrukcijo čez Muro med Radgonama. Sestavljen je bil iz dveh delnih konstrukcij, vsaka je bila dolga 55,5 metra in težka 114.504 kilograme. Pomembnejša objekta sta bila še 8 metrov dolg jeklen most v Radencih in inundacijski most v Gornji Radgoni,« je prvo železnico v Pomurju predstavil Jurij Štesl iz Pomurskega muzeja.

Zgodbo te proge so številni domačini tako obudili minulo soboto na novem vlaku stadler 610, ki je dvakrat peljal od Ljutomera do Gornje Radgone in nazaj. Vsi potniki, skupaj jih je bilo okoli 700, so dobili tudi spominsko darilo. Evropski parlament je sicer leto 2021 razglasil za evropsko leto železnic z namenom spodbujanja do okolja prijaznega načina prevoza in doseganja podnebne nevtralnosti. Pora, razvojna agencija Gornja Radgona, skupaj s Slovenskimi železnicami, občinama Gornja Radgona in Ljutomer ter podjetjem Radgonske gorice, je obletnico zaradi epidemije proslavila malo pozneje.

Ob vsem, kar se je dogajalo na vlaku in ob njem, je od sreče žarela ena glavnih organizatoric Mateja Fišinger iz agencije Pora, saj je bilo vse odlično pripravljeno, ne le sama vožnja, ampak tudi predstavitev obeh mest, vzorno so sodelovali različna društva, organizacije, ponudniki. Zato ne preseneča vse bolj glasno razmišljanje obeh občin, da bi spominsko vožnjo nadgradili s trajnostnim projektom.

Gasilci so poskrbeli za slavolok. Foto: Ludvik Kramberger

V obeh mestih so nastopili godbeniki. Foto: Ludvik Kramberger