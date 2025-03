Na prvem mestu v Sloveniji po prodaji novih traktorjev (FOTO)

Podjetje ITRO, d. o. o., je ekskluzivni zastopnik New Hollanda in Steyra za Slovenijo. Zaradi dolgoletnih izkušenj s kmetijsko mehanizacijo strankam omogoča kakovostno podporo pri iskanju ustreznega proizvoda za njihove potrebe ter ima bogato založeno skladišče nadomestnih delov in odlično opremljeno servisno delavnico za kakovostne poprodajne storitve. Ustanovljeno je bilo 7. januarja 1991, izhaja pa iz Železarne Štore, ki je prodajala traktorje Fiat in pred desetletji proizvajala traktorje pod blagovno znamko Štore.

Vsako leto na jožefovo organizira spomladanski hišni sejem; letos je potekal 18. in 19. marca v Štorah, kjer prodajajo traktorje New Holland. Na ogled so predstavili različne serije traktorjev pa tudi žitne kombajne in teleskopske nakladalnike. Serije traktorjev New Holland so označene s črko T in številko od 3 do 8: serija T3 predstavlja serijo manjših traktorjev, serija T8 pa tiste z največjo močjo.

Sadjarski kompaktnež

T 3.70 F ima trivaljni, štiriventilski motor z 48 kW. Maksimalni navor znaša 291 Nm pri 1400 vrt./min. Menjalnik je lahko synchro shuttle 12 + 12 v izvedbi 30 ali 40 km/h. V ponudbi je tudi menjalnik z 20 + 20 prestavami.

New Holland T3.70 F spada v serijo ozkokolotečnih traktorjev NH T3F, ki zagotavljajo izjemno zmogljivost z razponom moči od 55 do 75 KM. So okretni med vrstami, pri obdelavi zemlje in pri cestnih prevozih. Vozniku ponujajo vrhunsko udobje in položaj za vožnjo ter enostavne in intuitivne kontrole.

Zmogljiv modri velikan

T 7.300 auto command je izdelan v angleškem Basildonu. Tam so od leta 1964 izdelali že več kot 1,6 milijona traktorjev in več kot 3,2 milijona motorjev.

Zadnji predstavljeni je bil najmočnejši; gre za NH T7.300 auto command v Maseratijevi modri barvi, kar kaže tudi na njegovo prestižno opremo. Ima 222 kW (300 KM) maksimalne moči po standardu ECE R120. Oznaka auto command pomeni, da je opremljen z brezstopenjskim menjalnikom, ki razvije 40 ali 50 km/h; 40 km/h doseže že pri 1300 vrt./min motorja, 50 pa pri 1600 vrt./min.

V sadovnjaku in vinogradu

Novi T4.80 F S ima 55 kW moči. Namenjen je sadjarstvu.

Novi NH T4.80 F spada v serijo NH T4 F/N/V, ki je namenjena sadjarjem in vinogradnikom. V kabini so popolnoma ravna tla, izboljšani sta vidljivost in udobnost. Kabina je lahko opremljena s filtrirnim sistemom kategorije 4, ki zagotavlja varno delo z nevarnimi snovmi (pesticidi). Traktor je lahko vzmeten, kar poveča udobje za traktorista, zagotavlja pa tudi boljši oprijem in stalen stik vseh koles s tlemi.

Do 40 prestav v obe smeri

Sveži T 5.120 razvije 86 kW moči. Transmisija omogoča končno hitrost 40 km/h, ima pa 24 + 24 prestav, s plazečimi 40 + 40 prestav.

New Holland T5.120 dual command ima vgrajen štirivaljni turbinski motor F36 FPT, ki razvije 86 kW (117 KM) nazivne moči po standardu ECE R 120. Ima vgrajeno dual command transmisijo, ki ima 24 + 24 prestav, s plazečimi prestavami pa 40 + 40. Razvije maksimalno hitrost 40 km/h. Glede na vrsto uporabe imamo lahko dve vrsti prednjih prem (navadno in ojačano za delo z nakladalnikom). Opremljen je lahko z 12-palčnim zaslonom na dotik intelliview, ki mu omogoča upravljanje.

Za vsakogar nekaj

New Holland zagotavlja traktorje za malega kmeta, za sadjarja ali vinogradnika pa tudi za največja kmetijska gospodarstva. V italijanskem Jesiju, kjer stoji ena izmed njihovih tovarn, so jih od leta 1949 izdelali že več kot 750.000. V Sloveniji je New Holland že vrsto let prvi po prodaji novih traktorjev.