Jenull: Vztrajali bomo do konca, dokler ne odstranimo fašizma in janšizma (V ŽIVO)

V središču Ljubljane so se na dan upora proti okupatorju ob 17. uri začeli zbirati protivladni protestniki, ki so zapeli tudi partizanske pesmi kot je Na Slovenskem smo mi gospodar. Okoli 18. ure so protestniki prispeli pred sedež vlade, malo pred pol osmo uro pa je bil uradni program zaključen. Po neuradnih ocenah se je zbralo nekaj tisoč ljudi.Zbrane na Prešernovem trgu, ki so se s transparenti zavzeli za svobodo in vrnitev oblasti ljudstvu, so nagovorili predstavniki različnih družbenih področij, med njimi, hči, soustanovitelja Osvobodilne fronte, ter profesor na pravni fakultetiDogodek s pesmijo spremljajoin predstavnikiProtestnikje zbrane spraševal, čigave so ulice, bolnišnice, mostovi, parlament ..., oni pa so odgovarjali, da »naši«.Okoli 17.45 je Jenullzbrane pozval, da se podajo pred sedež vlade. Na Šubičevi ulici jih je pričakalo več taksistov, ki so jim izrazili podporo. Na Gregorčičevi je protestnike pred sedežem vlade pričakala policija v polni bojni opremi. Drugi del protestnikov je odšel na Trg revolucije nasproti parlamenta.Zbrane so pred vlado nagovorili, redna profesorica, ki je opozorila na pomen svobode medijev, predsednica sindikata delavcev gostinstva in turizma, pesnik in pisatelja, predstavniki mladih in študentov ter drugih.Okoli 18.30 so se protestniki izpred sedeža vlade podali pred predsedniško palačo. »To je naša palača, mi jo ogrevamo,« je vpil Jenull. »Borut, javi se,« so nato vzklikali predsedniku države. Izobesili so veliko zastavo in pozivali Pahorja, naj pride z njimi narediti vsaj eno fotografijo. Kmalu so se podali proti parlamentu, kjer so bili poleg policistov v polni bojni opremi tudi policijski psi.Ko so se iz množice zaslišali vzkliki maske gor, nato pa še maske dol, je Jenull dejal, da kdor hoče imeti masko naj jo ima, kdo jo noče, ga nihče ne more prisiliti. Pred parlamentom sta med drugim protestnike nagovorila okoljski aktivistin, pesnik, pisatelj, dramatik, ki je predstavil svojo pesem.»Smrt janšizmu, svoboda vsem,« je ob koncu večkrat ponovil Jenull in dodal, da bodo vztrajali »do konca, dokler ne odstranimo fašizma in janšizma, ki sta eno in isto.« Pozval je, da se protestniki ponovno vidijo v petek, če ne že prej. Ob koncu programa so vsi skupaj zapeli Zdravljico.Kot so zapisali v Protestni ljudski skupščini, ki se je oblikovala ob t. i. kolesarskih protestih, je današnji dan upora proti okupatorju »posvečen novi združeni fronti, ki se je oblikovala v zadnjem letu« v boju zoper »strahovlado«. »Civilna družba, nevladne organizacije in aktivni posamezniki iz vseh družbenih sfer smo se med seboj povezali v boju proti novodobnemu okupatorju, za svobodo, demokracijo in vladavino prava,« so navedli.Zadnje leto Slovenije namreč po njihovih besedah ni zaznamovala samo epidemija, ampak predvsem delovanje oblasti v tej epidemiji, pri čemer med drugim izpostavljajo napade na različne skupine, od kulturnikov, medijev, nevladnih organizacij in intelektualcev ter ignoriranje demokratičnih načel.Policija je še pred začetkom protesta opozorila, da bodo na neprijavljenih shodih opravljali naloge varovanja življenja in premoženja ljudi, preprečevanja kršitev javnega reda in miru, nadzirali pa bodo tudi spoštovanje veljavnih odlokov za preprečevanje širjenja nalezljive bolezni, in v primeru ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepali. Območje shoda in konkretni postopki s policisti bodo videonadzorovani, so še dodali.