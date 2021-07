Na protestu o referendumu

Petkov protest na Prešernovem trgu je bil tokrat namenjen javnemu pozivu k udeležitvi nedeljskega referenduma o noveli zakona o vodah. Opozoriti so želeli na spornost novele in na težave pri predčasnem glasovanju, ki naj bi ogrožale demokratično glasovanje, so sporočili s Protestne ljudske skupščine. Dogajanje je prvič potekalo tudi na Ljubljanici.



Manjša skupina protestnikov je na kanujih, kajakih in supih z vodnimi plakati protestno pot začela na Špici. Po prihodu do Tromostovja so se pridružili protestu na kopnem.



S tokratnim protestom so želeli opozoriti, da je novela zakona o vodah sporna z več vidikov. Po njihovem mnenju je bil zakon sprejet brez posvetovanja s stroko, brez prave javne razprave, vlada pa da je med sprejemanjem kazala na "ignorantski odnos" do prebivalcev in okoljevarstvenih organizacij.



Opozorili so tudi na težave pri predčasnem glasovanju. Napak naj bi bilo preveč, z njimi pa naj bi vlada želela oteževati možnosti glasovanja. Pri tem so izpostavili zamaknitev terminov glasovanja, onemogočanje glasovanja iz domov starejših občanov, zmedo glede volišč omnia, oddaljenost volišč za predčasno glasovanje ter neodzivnost Državne volilne komisije pri odpravljanju teh napak in težav.



S temi dejanji je bilo po njihovem mnenju onemogočeno demokratično glasovanje, kar naj bi spominjalo na »totalitarne režime«. Podobne težave pa pričakujejo tudi na naslednjih državnozborskih volitvah.



Poleg glasbenikov in pesnikov so protestnike tokrat nagovorili tudi predstavniki okoljevarstvene organizacije Balkan river defence, prostovoljci referendumske kampanje in predstavniki sindikata taksistov. Slednji so prebivalcem domov za ostarele ponudili brezplačen prevoz na volišča v nedeljo.



V zadnjih urah pred sobotnim predvolilnim molkom so ob koncu uradnega dela protesta delili zadnje letake, s katerimi pozivajo ljudi k udeležbi na nedeljski referendum, protest pa je sicer minil brez incidentov.

