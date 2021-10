Na protestu klicali na pomoč: Imamo kakega zdravnika, ki lahko pomaga? (VIDEO)

V Ljubljani danes vnovič poteka protest. Zbrana množica je imela svoj program, dotaknili so se tudi trenutnih razmer, ki vladajo v državi. Med enim od govorov je bilo govora o pogojevanju zadev z zdravstvenim stanjem in preverjanjem le tega. Nakar je do mikrofona priletel moški, ki je dejal: »A je med nami kakšen zdravnik? Nekdo je skupi padel in rabimo nujno medicinsko pomoč na tistem koncu. Je kakšen zdravnik med nami?«

Nekaj časa so počakali, nato pa je bilo iz publike slišati, če lahko nadaljujejo, manjkalo pa ni niti smeha. Več pa na spodnjem posnetku.