Na protestnem shodu le trije delavci Magne: jim je vodstvo grozilo?

Čeprav se vodstvo hoške Magne in predstavniki zaposlenih še niso uspeli dogovoriti o pogojih za izvedbo programa presežnih delavcev, je za danes napovedani protestni shod pred lakirnico v Hočah klavrno propadel. Po dopoldanskem zboru delavcev, na katerega jih je povabila uprava podjetja, se je protesta udeležila le peščica zaposlenih.

Načrtovanega shoda pred tovarno se je udeležilo precej več predstavnikov medijev in tudi nekaj policistov kot pa samih delavcev. Slednjih je bilo ob predstavniku sindikata mogoče našteti le tri.

Vodstvo podjetja uspelo prestrašiti delavce z grožnjami?

Kot je ob tem povedal predsednik Konfederacije slovenskih sindikatov Gvido Novak, je vodstvu podjetja očitno uspelo prestrašiti delavce z grožnjami, da se shoda, ki so ga želeli sami, ne udeležijo, čeprav so pred tem v veliki večini pisno potrdili udeležbo.

»Z grožnjami se je začelo že v petek, nadaljevalo pa danes na jutranjem sestanku s zaposlenimi. Bili so tudi v stiku s policijo in tukaj je kar nekaj patrulj, čeprav ne vem, zakaj, saj imajo delavci pravico izraziti svoje nezadovoljstvo. Če bi bili v službi in ne na čakanju, bi v skladu z zakonom napovedali stavko, ker to ni bilo mogoče, so delavci sami izrazili željo po protestnem shodu,« je dejal Novak.

Ob tem je dodal, da so se odnosi v podjetju v zadnjem letu dni precej poslabšali, Magna pa je po njegovem mnenju od enega izmed najboljših delodajalcev, predvsem zaradi odnosa in selitve proizvodnje v Gradec ter s tem povezanega odpuščanja, postala eden najslabših.

Pogajanja med vodstvom podjetja in predstavniki zaposlenih se bodo nadaljevala v sredo, od zadnjega srečanja pa po njegovih besedah ni bilo nobenih izmenjav stališč ali odziva s strani uprave, zato ne ve, kaj lahko pričakujejo.

Magna je vsakemu odpuščenemu delavcu ponudila izplačilo dveh plač, kar je nad tistim, kar mora podjetje izplačati po zakonu, vendar sindikat zahteva tri, za tiste, ki bi si službo našli še pred tem in bi zato dali odpoved sami, pa pričakujejo še eno dodatno plačo, saj podjetju ne bo treba plačati čakanja na delo. Zahtev za zdaj ne nameravajo omiliti.

Eden od treh zaposlenih, ki se je udeležil protesta, je dejal, da sam ni prejel nobene grožnje, se pa v podjetju menda po nepreverjenih informacijah sliši, da naj bi jih po elektronski pošto pozivali k temu, da se protesta ne udeležijo.