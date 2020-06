Legitimirali tudi naključne mimoidoče? Policija odgovarja

Policisti na petkovih protestih zoper 12 oseb uporabili prisilna sredstva.

V primeru, da bi bila uporaba prisilnih sredstev ocenjena kot nezakonita in nestrokovna se zoper policista uvede ustrezen notranje varnostni postopek. Vsak posameznik ima v postopku s policisti možnost uveljavljanja pravnih sredstev, če meni, da so mu bile kršene pravice.

Policisti souporabili prisilna sredstva zoper 12 oseb, do sedaj pa glede postopkov niso dobili nobene pritožbe, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Dodali so, da so med varovanjem protesta opravili tudi več postopkov ugotavljanja identitete, pri tem pa niso ugotavljali identitete naključnih mimoidočih ljudi.V minulih dneh so po družbenih omrežjih namreč zaokrožile informacije in posnetki, da so policisti v času protesta legitimirali tudi naključne mimoidoče po nekaterih ljubljanskih ulicah.Na policijo so že v soboto navedli, da so ugotavljali identiteto pri osebah, za katere obstajajo razlogi v 40. členu zakona o nalogah in pooblastilih policije.V današnjem pojasnilu so dodali, da posameznih postopkov ugotavljanja identitete ne morejo komentirati zaradi določil zakona o varstvu osebnih podatkov.Pojasnili pa so, so med varovanjem prejšnjih protestov zaznali več prekrškov in kaznivih dejanj in da je bilo tudi tokrat iz varnostnih okoliščin pričakovati, da bo prišlo s strani posameznih oseb do podobnih dejanj.