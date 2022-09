Poslovno-trgovski center Ledina so zgradili leta 1993. Stoji na Kotnikovi 5 v Ljubljani. V zelo razvejenem centru Ledina je večinski lastnik stavbe Republika Slovenija oziroma ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo; preostali delež imajo individualni etažni lastniki. Poleg nekaj specializiranih trgovinic in različnih gostinskih lokalov so tu še poslovni prostori z različnimi dejavnostmi: kopica podjetij se ukvarja z gradbeništvom, nekatera s kozmetičnimi in frizerskimi storitvami. Bodoči stanovalec bo imel le nekaj korakov do lokala. FOTO: Primož Zrnec V poslovnih prostorih v PTC...