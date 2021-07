Na prireditve le zeleni

Do 1. avgusta je vlada podaljšala obvezno nošenje zaščitne maske in razkuževanje rok v zaprtih javnih prostorih.

Z aplikacijo bodo lahko organizatorji skenirali QR-kode evropskih digitalnih covidnih potrdil v tiskani verziji, ki so jih državljani prejeli po pošti, ali prek gostovega telefona. FOTO: Dejan Javornik

Kdo bo plačal testiranje?

Izvidi hitrih testov so po novem veljavni 48 ur od odvzema brisa, PCR-testov pa 72 ur.

Vlada je v četrtkovem uradnem listu objavila spremembe odlokov, povezanih z obvladovanjem epidemije novega koronavirusa. Med drugim so izvidi hitrih testov po novem veljavni 48 ur od odvzema brisa, PCR-testov pa 72 ur.Od včeraj morajo glede na spremenjen odlok organizatorji kulturnih, športnih prireditev in javnih shodov ob vstopu na prireditev oziroma shod preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani). Poleg tega so dolžni na vidnem mestu obvestiti udeležence o pogojih, ki veljajo za udeležbo na dogodku. Organizatorji preverjanje izpolnjevanja pogojev zagotavljajo z varnostniki v skladu s predpisi, ki urejajo zasebno varovanje, so sporočili z ministrstva za notranje zadeve. Osebi, ki pogojev ne izpolnjuje, organizator javne prireditve oz. shoda vstopa ne sme dovoliti, so dodali.Izpolnjevanje enega od PCT-pogojev bodo preverjali z mobilno aplikacijo, ki jo je predstavil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ); trenutno je dostopna le uporabnikom operacijskega sistema Android, ne pa tudi iOS (na voljo naj bi bila v dveh tednih), in sicer prek spletne strani eZdravje. Pri skeniranju kode se bodo organizatorju na aplikaciji prikazali ime in priimek ter datum rojstva, hkrati pa bo vidno tudi, ali je človek prebolel covid-19, bil proti njemu cepljen ali pa ima veljaven negativni test na novi koronavirus. Koda je veljavna, če se ob skeniranju obarva zeleno, neveljavna pa, če se obarva rdeče, tako se na primer obarva, če je potrdilo pretečeno. Z aplikacijo bodo lahko organizatorji skenirali QR-kode evropskih digitalnih covidnih potrdil v tiskani verziji, ki so jih državljani prejeli po pošti, ali pa prek gostovega telefona.Ob uporabi aplikacije se porajajo vprašanja, ali bodo organizatorji preverjali tudi osebne izkaznice gostov, da bi se prepričali, da potrdilo zares pripada pravi osebi. Direktor NIJZje na dejal, da »je to stvar drugih resorjev, od zdravstvene inšpekcije, ministrstva za zdravje in za notranje zadeve«. »Mi smo samo pravočasno naredili aplikacijo, ki omogoča nadzor prihoda ljudi na prireditev in njihovo karakteristiko,« je dodal.V četrtek so opravili 1641 PCR-testov na okužbo z novim koronavirusom, pozitivnih je bilo 58. Trenutno je v državi 818 aktivnih primerov okužb, sedemdnevno povprečje potrjenih okužb znaša 59, povprečje na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih pa znaša 38. Po podatkih sledilnika za covid-19 se v slovenskih bolnišnicah zdravi 29 bolnikov, dva več kot dan prej; osem bolnikov potrebuje zdravljenje na oddelkih za intenzivno nego. S prvim odmerkom cepiva proti covidu-19 je bilo doslej po podatkih NIJZ cepljenih 890.397 ljudi, z vsemi potrebnimi pa 783.479. Precepljenega je 37,1 odstotka prebivalstva.V Sindikatu delavcev gostinstva in turizma Slovenije opozarjajo, da se za cepljenje odloči vsak sam, kar pa naj bi bilo brez prisile, groženj in pritiskov s strani oblasti in temu posledično delodajalcev. Obenem delodajalce opominjajo, da morajo spoštovati zakon o varnosti in zdravju pri delu, v katerem piše, da zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu delavcu ne sme povzročiti finančnih obveznosti. Zaposlene v gostinstvu in turizmu je namreč razburila napoved vlade, da hitri antigenski testi na novi koronavirus od 23. avgusta ne bodo več brezplačni za vse.Če je testiranje obvezno in delavca nanj napoti delodajalec, potem si testov ne bodo plačevali sami, pravijo in še, da naj strošek testiranja v celoti krije delodajalec. V skladu s ponedeljkovo vladno uredbo bodo hitri antigenski testi na novi koronavirus od 23. avgusta brezplačni le še za določene skupine, za večino pa ne več. Za testiranja smo do sedaj porabili 60 milijonov evrov.