Na prireditvah bodo PCT preverjali prek te aplikacije

Nacionalni inštitut za javno zdravje (Nijz) je predstavil aplikacijo, s katero bodo zlasti organizatorji javnih prireditev in shodov lahko preverjali evropsko digitalno potrdilo. Glede na spremenjen odlok, objavljen v četrtkovem uradnem listu, morajo namreč organizatorji različnih dogodkov od danes ob vstopu na prireditev oziroma shod prek mobilne aplikacije preveriti, ali udeleženci izpolnjujejo pogoj PCT (preboleli, cepljeni, testirani).



Ko je povedal direkor Nijz Milan Krek, je aplikacija enaka, kot jo na mejnih prehodih uporablja policija. Nov digitalni čitalnik kode bo lahko vsak pridobil s spletne strani NIJZ. Gre za nadgadnjo evropskega digitalnega potrdila, ki smo ga v preteklih dneh tudi v fizični obliki dobili na dom.

Za zdaj le za operacijski sistem Android

Aplikacija je že na voljo prek spletne strani eZdravje in je prosto dostopna tudi za uporabnike, ki nimajo mobilne identitete smsPASS. Za zdaj je na voljo le za operacijski sistem Android, uporabniki sistema Ios bodo morali na aplikacijo počakati še približno dva tedna. Kot je danes ob predstavitvi aplikacije dejal strokovni sodelavec centra za informatiko v zdravstvu na Nijz Anže Kavšek, pa uporabniki do aplikacije še ne morejo dostopati prek spletnih trgovin Google Play ali App Store.



Z aplikacijo bodo lahko sicer organizatorji skenirali QR-kode evropskih digitalnih covidnih potrdil bodisi v tiskani različici, ki so jih državljani prejeli po pošti, bodisi prek gostovega telefona. Koda bo po Kavškovih besedah veljavna, če se ob skeniranju obarva zeleno, neveljavna pa, če se obarva rdeče. Po njegovih besedah tako z aplikacijo preverjajo, da je bilo potrdilo izdano pri za to pristojni ustanovi. Rdeče pa se bo koda obarvala v primeru, da je potrdilo pretečeno.

Kazni do tisoč evrov

Kot so pojasnili, se bo na aplikaciji izpisala QR-koda, ne pa kakšni osebni podatki, niti to, kateri pogoj PCT posameznik izpolnjuje. Ob uporabi aplikacije se sicer porajajo vprašanja, ali bodo organizatorji dodatno preverjali osebne izkaznice gostov, s čimer se bodo prepričali, da potrdilo zares pripada pravi osebi. Krek je o tem dejal, da »je to stvar drugih resorjev, od zdravstvene inšpekcije, ministrstva za zdravje in notranje zadeve«.



Organizator mora pred prireditvijo obvestiti udeležence, da je izpolnjevanje pogoja PCT obvezno. Če organizatorji izpolnjevanja pogoja ne bodo preverjali, jih lahko doleti kazen z globo v višini od 400 do 1.000 evrov.

