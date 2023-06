Na primorski avtocesti pričakujte zastoje, vozili bodo 20 kilometrov na uro

V četrtek in nedeljo se na naših cestah znova obeta prometni infarkt zaradi cerkvenega praznika, ki je v zahodnih državah dela prost dan. Skozi ves dan se pričakuje zelo visoka gostota prometa od Avstrije in Italije proti Hrvaški, saj je sveto rešnje telo praznik na Hrvaškem, v Avstriji, v večjem delu Nemčije, delu Švice in na Poljskem, v delu Italije pa se začnejo počitnice.

Dodatne težave na cesti bodo povzročali izredni prevozi.

»V času od 7. do 16. 6. bosta potekala dva izredna prevoza na relaciji Ljubljana–Koper. Start bo v Ljubljani ob 20. uri,« so sporočili iz prometnoinformacijskega centra.

Vmes se bodo umikali. Ker pa se bodo prevozi izvajali s hitrostjo 20 km/h, bo močno oviran promet v nočnem času in se pričakujejo zastoji.

Predvidena časovnica:

Sreda, 7. 6. 2023

20.00 – start, Šlandrova ulica

20.45 – Brnčičeva/Štajerska cesta, obračanje in zamenjava vozil

21.45 – rondo Tomačevo

22.00 – vožnja po H3

23.00 – bivša CP Log (počitek)

23.45 – start z bivše CP Log

4.00 – predvideni prihod na bivšo CP Videž Kozina (četrtek)

Četrtek, 8. 6. 2023

20.00 – start z bivše CP Videž Kozina

21.30 – prihod na H5 ter izvoz Bertoki

21.45 – prehod prek izvoza na Bertoke, cesta Sermin

22.00 – nadaljevanje vožnje do Luke Koper

23.00 – predvideni prihod v Luko Koper