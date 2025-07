Na Primorskem opazili lijakasti oblak – gre za tornado ali kaj drugega?

Bralci so danes popoldne z območja slovenske obale poročali o nenavadnem vremenskem pojavu nad morjem. Opazili so lijakasti oblak, ki se je spustil proti morski gladini, a ni jasno, za kaj točno gre.

Fotografije, ki so se hitro razširile po družbenih omrežjih, prikazujejo značilno ozko, vijugasto formacijo, ki se spušča iz nevihtnega oblaka proti tlom. Na prvi pogled spominja na tornado, a po doslej znanih podatkih ni povzročil škode na kopnem ali na plovilih.

Tornado ali vodna tromba?

Čeprav sta si tornado in vodna tromba vizualno zelo podobna, gre za dva nekoliko različna vremenska pojava. Tornado nastane nad kopnim in je močan vrtinčast zračni tok, ki lahko povzroči veliko gmotno škodo. V večini primerov nastane iz močnih nevihtnih oblakov (supercelic) in doseže hitrosti vetra tudi nad 300 km/h.

Vodni ekvivalent tornada je vodna tromba – vrtinec zraka, ki se spušča iz oblaka proti vodni gladini. Vodna tromba običajno nastane nad toplim morjem ob prisotnosti nevihtne aktivnosti in je pogosto manj uničujoča kot tornado na kopnem. Kljub temu lahko močne vodne trombe ogrozijo plovila in kopalce.

Povečana pojavnost na Jadranu

V zadnjih dneh so z jadranskega območja poročali o več podobnih pojavih. Ob toplotnih nevihtah, ki so zajele predvsem severni in srednji Jadran, je bila pogostost vodnih tromb višja kot običajno. Tovrstni pojavi menda niso redkost v poletnih mesecih, še posebej ob kombinaciji visokih temperatur morja in vlažnega zraka.

Vprašanja o današnjem pojavu smo naslovili tudi na Agencijo RS za okolje (ARSO). Njihov odgovor bomo dodali v članek takoj, ko ga dobimo.

Do takrat pa velja previdnost – opazovalci narave naj takšne pojave spremljajo z varne razdalje in naj se v primeru poslabšanja vremena umaknejo na varno.