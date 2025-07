Nov dan nov kaos na avtocestah: nesreča ustavila primorko, to se je zgodilo (FOTO)

Na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani je bil zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas. Zdaj je že sproščen in promet se počasi normalizira. Jutranji vozači so iz vrhniške smeri v Ljubljano zamujali za debelo uro in pol.