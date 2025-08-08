Na primorki trčilo pet vozil, nastajal je daljši zastoj

Na primorski avtocesti v smeri proti Ljubljani je pred počivališčem Lom prišlo do verižnega trčenja petih vozil, so potrdili na Policijski upravi Ljubljana. Po doslej znanih podatkih policije v nesreči naj ne bi bilo poškodovanih, na kraju nesreče pa so policisti. Nastal je daljši zastoj.

Zaradi nesreče je bil nekaj časa zaprt prehitevalni pas med Uncem in Logatcem, a so posledice prometne nesreče že odstranili, navaja prometno informacijski center. Še vedno pa ostajajo zastoji na posameznih odsekih od Studenca proti Ljubljani. Čas vožnje proti Ljubljani se podaljša za eno uro.

Po pojasnilih Policijske uprave Ljubljana vzrok nesreče še ni znan, prav tako še niso znani podatki o škodi.