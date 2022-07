Na primorki počilo, zastoj je bil dolg 8 kilometrov

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti, do katere je prišlo okoli 19. ure, bil zaprt vozni pas med Uncem in Logatcem proti Ljubljani. Zastoj je bil dolg 8 kilometrov, zaradi česar se je potovalni čas iz Kopra proti Ljubljani podaljšal tudi za 45 min. V običajnih razmerah vozniki za pot od Kopra proti Ljubljani potrebujejo 55 minut, tokrat pa se je potovalni čas zaradi podaljšal na 1 uro in 39 minut.

Potovalni čas se podaljša. FOTO: Zaslonski Posntek

Manjša gneča je bila tudi na nekaterih mejnih prehodih. Osebna vozila so okoli 20. ure čakala pri vstopu v državo na mejnih prehodih Dragonja in Slovenska vas do pol ure.