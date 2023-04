Na primorki manjši zastoj, cesta čez prelaz Vršič zaprta

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste je na primorski avtocesti med Vrhniko in Logatcem proti Kopru zaprt počasni pas zaradi okvare vozila.

Na primorski avtocesti med priključkom Senožeče in razcepom Nanos proti Ljubljani je zastoj z zamudo pet minut zaradi zapore na voznem pasu.

Cesta čez prelaz Vršič je zaprta.

Delovne zapore

V nedeljo velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega sedem in pol ton med 8. in 22. uro.

Cesta Trebija-Sovodenj je zaprta med Trebijo in Fužinami do 21. ure.

Na severni ljubljanski obvoznici bodo delovne zapore med krožiščem Tomačevo in razcepom Zadobrova 18. aprila prestavili na drugo smerno vozišče. Promet bo še vedno urejen po dveh zoženih pasovih v obe smeri, zaprli pa bodo izvoz na priključku Nove Jarše iz smeri Kosez.

Na gorenjski avtocesti med galerijo Moste in Podtaborom bo promet v obe smeri potekal po dveh zoženih pasovih. Zaprt je priključek Brezje proti Ljubljani in priključek Radovljica proti Karavankam, predvidoma do 4. maja.