Na Prazniku vina in perecov delili zgodbe iz vinogradov (FOTO)

Na začetku avgusta je slabo vreme preložilo ali celo odpovedalo številne dogodke, a nič ni moglo do živega organizatorjem in obiskovalcem enkratne prireditve v dvojezičnem Dobrovniku.

V soorganizaciji domače občine, turističnega društva, vinogradniškega društva, zavoda za okolje in turizem ter Madžarske samoupravne narodne skupnosti Občine Dobrovnik so namreč pripravili Praznik vina in perecov 2025, ki je tudi letos privabil številne domače in tuje obiskovalce.

Dogajanje je popestrila živa glasba.

Okušali so lahko vrhunska vina.

8 društev je predstavilo vrhunsko kapljico.

Prikaz tradicionalne peke je bil prava paša za oči in brbončice.

Prvi del prireditve je bil namenjen degustaciji vin, kjer je vrhunsko kapljico predstavilo kar osem vinogradniških društev iz Prekmurja in sosednje Madžarske, in sicer: Društvo vinogradnikov Strehovci, Društvo Gaj – Vinogradniško turistično društvo Filovci, Vinogradniško-sadjarsko društvo Turnišče, Lenti Kertbarátkör Egyesület, Rédicsi Kertbarátkör Egyesület, Društvo vinogradnikov Čentiba – Csentei Szőlőtermelők Egyesülete, Društvo vinogradnikov Dobrovnik – Szőlő és Bortermelők Egyesülete Dobronak in Društvo vinogradnikov Beltinci.

Obiskovalci so lahko okušali pester nabor vin – od svežih belih sort do bogatih rdečih vin in sladkih posebnosti. Vinarji so z veseljem posredovali zgodbe iz vinogradov, obiskovalci pa so ob kozarcu rujnega spoznavali raznolikost in kakovost domače ponudbe.

Tri preizkušnje

Uživali do tudi v okušanju še ene domače posebnosti – perecov, ki so jih pripravile članice domačega turističnega društva in društva upokojencev. Prikaz tradicionalne peke je bil prava paša za oči in brbončice, sveže pečeni pereci pa so razveselili številne obiskovalce, ki so jih z veseljem poskusili v kombinaciji z vinom. Sledile so vinogradniške igre, ki so postregle z obilico smeha in tekmovalnega duha. V treh zabavnih preizkušnjah so se udeleženci pomerili v spretnosti, hitrosti in poznavanju vina, vse pa je potekalo v duhu prijateljstva in dobre volje. Igre so pritegnile tudi gledalce, ki so bučno navijali za favorite in dodatno popestrili dogajanje.

Praznik so zaznamovale tudi zabavne igre.

Posebna popestritev je bil turistični vlak, ki je obiskovalce brezplačno popeljal na izlet do Bukovniškega jezera. Tako so lahko prireditev združili tudi z raziskovanjem naravnih lepot okolice. Večer se je sklenil z druženjem številnih domačinov in gostov ob zvokih ansambla Halicanum, ki je z živahno glasbo napolnil plesišče in mnoge nasmejal. Ples, petje in prijetna družba so zaznamovali konec še enega uspešnega praznika, ki je znova dokazal, kako pomembna so takšna srečanja za ohranjanje lokalne tradicije, kulturne dediščine in skupnostnega duha.

»Praznik vina in perecov je tudi letos ustvaril prijetne spomine in obljubo, da se prihodnje leto znova srečamo – ob dobri kapljici, sveže pečenem perecu in v dobri družbi,« je z veliko mero ponosa in zadovoljstva ob še eni uspešni prireditvi povedal dobrovniški župan in predsednik turističnega društva ​Marjan Kardinar.