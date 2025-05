Na prazniku refoška in dobrodelnosti zbrali 11.700 evrov (FOTO)

V istrski vasi Marezige nad Koprom imajo večji vinski hram z napisom Dežela refoška. Ob njem je že nekaj let vedno bolj znana čudežna fontana vina, po zgledu žalske pivske, Primorci iz nje seveda točijo refošk, malvazijo in chardonnay.

Da Marezige niso po naključno postale naše središče refoška, potrjujejo tudi rezultati ocenjevanj teh vin na tamkajšnjem že 52. prazniku refoška iz celotne slovenske Istre. Tam so jih okušali konec minulega tedna, saj je kraj uveljavljen kot ožji vinorodni okoliš tistega refoška, ki je po značaju bolj oster in pikanten od refoška, ki nastaja na nekoliko nižjih nadmorskih višinah ob morju. Trta refošk se namreč prilagaja različnim vrstam tal in tudi zahtevnemu laporju ter ilovici. Tako ima v običajnih letinah precej kisline, predvsem veliko mineralnih snovi in od 11 do 12 odstotkov alkohola.

Pri ocenjevanju so upoštevali bistrost, barvo, vonj, okus in harmonijo.

Na prazniku so okronali novega kralja refoška, ki ga že vrsto let izbira Združenje slovenskega reda vitezov vina – omizje za slovensko Istro in Kras. Med kar 76 vzorci vina iz grozdja sorte refošk so podelili tudi številna druga priznanja za najbolje ocenjena vina. Ocenjevali so anonimne vzorce in upoštevali bistrost, barvo, vonj, okus in harmonijo. Pri tem so bili zadovoljni s kakovostjo vin. Naziv kralja refoška je letos pripadel Ludviku Nazariju Glavini iz vinske kleti Santomas v Šmarjah za vino refošk antonius letnik 2016. Šampion mladih refoškov je postala Vinska klet Vilij Bržan iz Marezig z refoškom letnik 2024. Prvak kategorije penečih vin je tudi letos Vinakoper s penino capris rosé, prvak kategorije rosé vin pa Šavrinska klet iz Boršta z vinom rosé letnik 2024.

Tam nad Koprom v deželi refoška FOTO: Janez Kočar

Podelitev je tudi letos zaokrožila dobrodelna nota. Boštjan Zidar in predsednica Društva vinogradnikov slovenske Istre Ingrid Mahnič sta ustanoviteljici dobrodelnega društva Palčica Pomagalčica Larisi Štoka izročila vrednostni ček z izkupičkom od prodaje vina 15 odtenkov rdeče. To je projekt istrskih vinarjev, namenjen pomoči ljudem v stiski. Združuje vrhunska vina iz sorte refošk in moč dobrodelnosti, s katero vinarji dokazujejo, da vino ni zgolj produkt narave in človeka, temveč simbol povezovanja in solidarnosti. Pod vodstvom kleti Vinakoper in v sodelovanju z Društvom vinogradnikov slovenske Istre so tako na dobrodelni ček letos napisali 11.700 evrov.

Za stroko in ljubitelje

Je pa tridnevni praznik refoška združil vinarje, gostince in drugo strokovno javnost na posvetu z naslovom Refokus. Ob tej priložnosti je podžupanja Mestne občine Koper Mateja Hrvatin Kozlovič poudarila, da je praznik pomemben korak pri ohranjanju istrske identitete in spodbujanju razvoja vinogradništva. Opomnila je tudi na pomen povezovanja vseh deležnikov na poti k večji mednarodni prepoznavnosti refoška, zlasti med mlajšimi generacijami, ki bodo nosilci razvoja v prihodnosti.

Pripravili so okroglo mizo na temo krepitve podobe refoška in vinorodnega okoliša slovenske Istre. Prepoznavnost in ugled refoška se bosta gotovo dvignila, saj so bili med razpravljavci ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić, sodelovali pa so tudi številni strokovnjaki. To so bili Karlo Kopjar z Inštituta za vinogradništvo in vinarstvo ZRS Koper, prof. dr. Jani Ivan Toroš z ZRS Koper, izr. prof. dr. Simon Kerma s fakultete za turistične študije Turistica UP ter glavni enolog vinske kleti Vinakoper Boštjan Zidar. Posvet je moderiral novinar in urednik Primorskih novic Sašo Dravinec.

Praznik je bil seveda namenjen tudi vsem ljubiteljem refoška, dobre istrske kulinarike in zabave. Obiskovalci so lahko okušali najbolje ocenjena vina, na razgledni ploščadi je potekal Gourmet festival, sobotni večer pa se je nadaljeval ob koncertu skupine Booom. Tudi v nedeljo je bilo pestro, saj so se ljubitelji vinske kulture in kulinarike udeležili številnih dejavnosti, kot so bile walk and wine, art and wine, kolesarska tura in druga vinska doživetja. Praznik se je sklenil z nastopom pihalnega orkestra, mažoretk in Leana Kozlarja.

Naziv kralj refoška letos pripada vinski kleti Santomas v Šmarjah za vino refošk antonius letnik 2016. FOTO: Jakob Bužan

Na tridnevnem prazniku ni manjkalo pestrega dogajanja za vse ljubitelje dobre kapljice, istrske kulinarike in zabave. FOTO: Janez Kočar

Marezige so prestolnica refoška, nekoliko bolj ostrega in pikantnega od tistega, ki nastaja nižje ob morju. FOTO: Jakob Bužan

Ocenjevali so 76 vzorcev. FOTO: Janez Kočar