Na prazniku buč zvili rulado rekorderko (FOTO)

Nedaleč od Ormoža, v smeri Čakovca, je ob državni meji v Središču ob Dravi znova potekala največja prireditev, posvečena bučam in štajersko-prekmurskemu bučnemu olju, šlo je za 22. Praznik buč. Dogodek je tudi tokrat združil kulinariko, glasbo in bogat spremljevalni program. Na stojnicah so namreč lokalni ponudniki obiskovalcem ponujali domače dobrote, od pekovskih izdelkov do bučnih prigrizkov, seveda pa ni manjkalo priložnosti za pokušine štajersko-prekmurskega bučnega olja z zaščiteno geografsko označbo.

Vse pogosteje ga odkrivajo tudi ljubitelji vrhunske gastronomije po svetu

Rekordna bučna rulada je bila dolga kar 22 metrov.

Brezplačna

Prireditev je z glasbo in svojo energijo popestrila pevka Nika Zorjan, program pa je povezovala igralka Urška Vučak Markež. Med vrhunci letošnjega praznika je bila rekordna bučna rulada, dolga kar 22 metrov. Po razrezu so jo brezplačno razdelili med obiskovalce, ki so lahko okušali to značilno obarvano sladico z okusom bučnih semen.

Prepevala je Nika Zorjan.

Posebno pozornost je pritegnila razstava jedi z bučnim pridihom, ki je bila rezultat ustvarjalnosti številnih društev in posameznikov. Jedi so dokazale, da so buče in bučno olje vsestranski sestavini, s katerima je mogoče ustvarjati od tradicionalnih do sodobnih receptov. Pomemben del praznika je bil tudi vpogled v pridelavo bučnega olja. Obiskovalci so imeli priložnost izvedeti kaj več tudi o postopkih pridelave v Oljarni Jeruzalem SAT ter se prepričati, zakaj štajersko-prekmursko bučno olje sodi med najbolj cenjene slovenske kulinarične posebnosti.

V kuhanju bučnega golaža so se lahko ekipe preizkusile v pripravi te priljubljene jedi na odprtem ognju.

Poklon tradiciji

Na tekmovanju v kuhanju bučnega golaža so se ekipe preizkusile v pripravi te priljubljene jedi na odprtem ognju. V kotličkih so nastajale raznolike različice golaža, pri čemer je strokovna komisija skrbno spremljala potek dela – od urejenosti delovne površine do izvirnosti receptov in končnega okusa. Po razglasitvi rezultatov so obiskovalci imeli priložnost poskusiti nastale kulinarične stvaritve ter sami oceniti, kateri golaž jih je najbolj prepričal. Praznik je znova dokazal, da gre za dogodek, ki presega zgolj kulinariko – je srečanje skupnosti, poklon tradiciji in hkrati priložnost za ustvarjanje novih idej in medsebojno povezovanje.

Že 22. so se obiskovalci zbrali v Središču ob Dravi in se v množičnem številu poklonili tradiciji pridelovanja buč. FOTOGRAFIJE: Oste Bakal

Štajersko-prekmursko bučno olje, nosilec evropske sheme kakovosti zaščitena geografska označba, je tudi letos zasijalo kot prava zvezda praznika. Z značilnim aromatičnim vonjem in oreškastim okusom je osrednji simbol kulinarične dediščine severovzhodne Slovenije, ki ga vse pogosteje odkrivajo tudi ljubitelji vrhunske gastronomije po svetu.