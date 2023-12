Na Povšetovi protestirajo z lakoto? Iz zavoda zatrdil, da večje število zaprtih stavka

To, da prisilno bivanje za rešetkami ni ravno prijetno in da je za njimi veliko nedolžnih – seveda po lastnih izjavah – je splošno znano. Da se v zaporu ali priporu dejansko znajdejo tudi takšni, ki niso zagrešili kaznivega dejanja, se seveda dokazano tudi kdaj zgodi, zaradi neupravičenega pripora ali zapora naša država občasno namreč plačuje tudi odškodnine.

Da je eden takšnih, ki so tam po nedolžnem, je prepričan tudi hrvaški taksist, čigar ime hranimo v uredništvu, in ki naj bi ga prijeli zaradi tihotapljenja migrantov. Že prejšnji teden je do nas prišla informacija, da naj bi se del zaprtih odločil gladovno stavkati, to pa naj bi se zdaj tudi zgodilo, nas je po telefonu obvestil iz Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana. Zatrdil je namreč, da večje število tam zaprtih, menda celo okrog 100, že drugi dan gladovno stavka.

Gladovno stavkajočih ni

Ko smo o tem, kaj se dejansko te dni dogaja na t. i. Povšetovi, preverjali na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij, so nam odgovorili, da morebitno enkratno odklanjanje zavodske hrane še ne pomeni gladovne stavke. Gladovno stavko namreč opredeli zdravnik zdravstvenega doma, ki v zavodu izvaja zdravstveno dejavnost, v Zavodu za prestajanje kazni zapora Ljubljana pa trenutno ni opredeljenih gladovno stavkajočih oseb. Da jim že drugi dan ostaja hrana, pa niso zanikali.

»Z gladovnimi stavkami zaprte osebe sicer običajno opozarjajo na osebne stiske in nezadovoljstvo. Priporniki pogosto na ta način želijo doseči odpravo pripora ter pospešitev postopkov na sodiščih, oziroma izražajo nestrinjanje z višino zagrožene kazni in poskušajo na ta način vplivati na odločitev sodišča,« smo izvedeli.

In še, da v Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij v primerih gladovnih stavk vedno postopajo v skladu z internim navodilom, ki opredeljuje vse pomembne temelje in se sklicuje na mednarodne akte o gladovnih stavkah. »V skladu z internim navodilom se o gladovni stavki, če gre za pripornika, redno pisno obvešča tudi pristojno sodišče, ki je odredilo pripor,« so še dodali.

Naša vprašanja, ali torej zaprti odklanjajo hrano, koliko jih to počne in zakaj, pa so ostala brez odgovora.