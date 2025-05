Na Poti ob žici letos padali rekordi

Po še neuradnih podatkih se je v treh dneh najbolj množičnega rekreativnega dogodka pri nas udeležilo več kot štiriinštirideset tisoč pohodnikov in tekačev. Od tega se jih je na 33 kilometrov dolg pohod s kartončki odpravilo 14.757 pohodnikov, s pomočjo aplikacije jih je hodilo 3731.

Enega izmed krajših pohodov je v soboto opravilo 353 pohodnikov, na Teku trojk je v cilj priteklo skupaj 4113 tekačev, že v četrtek in petek pa je načrtovan del poti odpešačilo še 21.300 predšolskih otrok, učencev in dijakov, so sporočili organizatorji dogodka Timing Ljubljana.

Slavili so Modri dirkači

Na Teku trojk je slavila ekipa Modri dirkači v sestavi Luka Ljubič, Andrej Mikelj in Janez Mulej, ki so 20 kilometrov premagali v eni uri, 11 minut in 54 sekund.

Na cilj na Kongresnem trgu so za Modrimi dirkači drugi pritekli člani Gorenjske trme Jure Lapajne, Primož Porenta in Anže Roblek (1:12:32), tretji pa Modri dirkači Do Suza Jure Dolinšek, Uroš Komac in Matt Morley (1:21:01).

Med ženskami so v absolutni konkurenci najhitrejši čas dosegle predstavnice športnega društva Nanos Podnanos, Saša Pisk, Klementina Lemut in Lucija Krkoč, ki so tekle 1:24:36. Za ekipo Kejžar team so Katja Juhart, Urh Ušeničnik in Jan Trček s časom 1:22:00 zmagali v mešani konkurenci.